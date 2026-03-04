Aumento del DNI y Pasaporte 2026: Estos son los nuevos precios del Renaper que rigen desde este viernes

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó un nuevo esquema tarifario que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. A través de la Resolución 106/2026, el Ministerio del Interior estableció que, a partir del viernes 6 de marzo de 2026, tramitar el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte será considerablemente más costoso. La medida busca actualizar los aranceles para sostener los estándares de seguridad y tecnología de los documentos, que ahora incluyen chips y sistemas de validación digital avanzados.
Si tenés planeado viajar o necesitás renovar tu documentación por pérdida, robo o cambio de domicilio, es fundamental conocer los nuevos valores para evitar sorpresas al momento de pagar en las delegaciones o centros comerciales.
Aumento del DNI y Pasaporte: Estos son los nuevos precios del Renaper que rigen desde este viernes
Nuevos valores del DNI según la modalidad
El trámite básico para argentinos sufrió un incremento que lo lleva a los $10.000, unificando el precio para la mayoría de las gestiones regulares. Es importante destacar que el primer DNI para recién nacidos (hasta los 6 meses de vida) continúa siendo gratuito, garantizando el derecho a la identidad desde el nacimiento.
- DNI Trámite Regular: $10.000 (Incluye renovación por vencimiento, cambio de domicilio, extravío o actualizaciones de 5/8 y 14 años).
- DNI Exprés: $26.000 (Entrega en domicilio dentro de las 96 horas hábiles).
- DNI 24 Horas: $41.000 (Se retira en la oficina de origen al día hábil siguiente).
- DNI al Instante: $57.000 (Disponible solo en centros habilitados y aeropuertos como Ezeiza o Aeroparque, entrega en el acto).
- DNI para Extranjeros: $20.000 (Residencia temporaria o permanente).
Pasaporte 2026: El costo de viajar al exterior
El documento de viaje registró el aumento más significativo. El pasaporte ordinario para argentinos, con una validez de 10 años para adultos y 5 para menores, ahora tiene un costo base de seis cifras. Los aranceles se disparan si necesitás el documento con urgencia para un viaje inminente.
- Pasaporte Regular: $100.000 (Entrega en domicilio en un plazo de hasta 30 días hábiles).
- Pasaporte Exprés: $200.000 (Combina el arancel regular más un adicional por urgencia).
- Pasaporte de Resolución Inmediata: $330.000 (Se tramita en aeropuertos internacionales y se entrega en pocas horas).
Para extranjeros apátridas o refugiados, el costo del documento de viaje excepcional también se fijó en $100.000.
Otros trámites y servicios administrativos
El nuevo cuadro tarifario no solo afecta a los documentos principales, sino también a una serie de certificados y autorizaciones que suelen requerirse para trámites legales:
- Autorización de viaje al exterior para menores: $30.000.
- Certificado de datos personales o domicilio: $8.000.
- Credenciales diplomáticas o consulares: $31.000.
- Certificación de copia de pasaporte: $5.000.
Consejos antes de ir al turno
Para agilizar el trámite y evitar demoras, recordá que ahora podés abonar el trámite de forma anticipada a través de la aplicación Mi Argentina. Esto te permite llegar a la oficina del Renaper o al registro civil de tu localidad con el comprobante de pago ya generado, lo cual es obligatorio en la mayoría de los centros de atención rápida.
Asimismo, tené en cuenta que si realizás el trámite en centros comerciales (malls) o aeropuertos, suele cobrarse un recargo adicional por el servicio de atención en lugares de alta afluencia que ronda los $1.000 extra sobre el valor del trámite elegido.