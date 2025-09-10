Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) confirmó la construcción de un cuarto carril en la Autopista La Plata-Buenos Aires. Los trabajos se desarrollarán en el sector de mayor tránsito, desde el Acceso Sudeste hasta el peaje de Hudson, con dirección a la capital bonaerense.

La obra comenzará en noviembre

Las obras darán inicio en noviembre de 2025 y abarcarán 20 kilómetros de extensión. El proyecto incluye no solo la incorporación del carril adicional, que estaba previsto desde el diseño original de la traza, sino también la repavimentación de los tres carriles existentes, la colocación de una carpeta asfáltica uniforme y la demarcación horizontal correspondiente.

Objetivo de la ampliación: mejorar el tránsito y reducir tiempos de viaje

Actualmente, la autopista ya cuenta con un tramo de cuatro carriles desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. Con la ampliación anunciada, Aubasa busca optimizar un sector que concentra entre 60 y 70 mil vehículos por día, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la fluidez del tránsito hacia el sur del conurbano bonaerense.

“La decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires es fundamental”, afirmó José Arteaga, presidente de Aubasa. Arteaga destacó que esta iniciativa permitirá a la empresa cumplir con su plan de obras proyectado, centrado en la mejora y construcción de rutas y autopistas en la región.

Por su parte, el gerente general de Aubasa, Pablo Ceriani, indicó que “se proyecta la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, completando así el tramo de cuatro carriles en ambas manos”. Ceriani destacó que el plan de trabajo estará finalizado en un plazo de 60 días para poder licitar esta importante ampliación de la autopista.