¡Atención Usuarios! Cierran los bancos durante tres días en octubre

El mes de octubre trae consigo un respiro para muchos argentinos con un nuevo fin de semana extra largo, y la actividad financiera del país se verá directamente impactada. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas por tres días consecutivos.

Si tenés que hacer trámites presenciales, o esperás la liquidación de alguna operación, es fundamental que te organices con tiempo. Te contamos las fechas, el motivo del cierre y cómo podés seguir operando a pesar del feriado.

¿Cuándo y por qué cierran los bancos?

El cese de la actividad se debe al traslado del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente se conmemora el 12 de octubre.

Día Fecha Estado Motivo Jueves 9 de octubre Día hábil Último día de atención presencial Viernes 10 de octubre Feriado nacional Traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10) Sábado 11 de octubre Feriado Fin de semana Domingo 12 de octubre Feriado Fin de semana Lunes 13 de octubre Día hábil Vuelve la actividad normal

El traslado del feriado del domingo 12 al viernes 10 de octubre fue dispuesto por el Gobierno Nacional, a través de la Resolución 139/2025, con el objetivo de fomentar el turismo y generar un descanso prolongado. Por lo tanto, no habrá operaciones bancarias ni mercado de cambios (lo que popularmente se conoce como el “parate de la city“) desde el cierre del jueves 9 hasta la apertura del lunes 13.

Servicios que sí podés usar durante el feriado

Aunque las puertas de los bancos estén cerradas, la actividad financiera no se detiene por completo. La tecnología te permite seguir gestionando tus finanzas de manera digital.

Cajeros Automáticos: Funcionarán con normalidad para extracciones de efectivo, consultas de saldo y transferencias. Recordá que, por la alta demanda, es clave que los bancos se aseguren de tener suficiente recarga de billetes.

Funcionarán con normalidad para extracciones de efectivo, consultas de saldo y transferencias. Recordá que, por la alta demanda, es clave que los bancos se aseguren de tener suficiente recarga de billetes. Home Banking y Apps Móviles: Son la principal herramienta. Podés realizar: Transferencias inmediatas (las 24 horas). Pagos de servicios e impuestos. Consulta de movimientos y saldos. Inversiones (sujetas a la apertura de los mercados, que sí estarán inactivos).

Son la principal herramienta. Podés realizar: Billeteras Virtuales (CVU) y Tarjetas: Operarán sin interrupciones. Las tarjetas de débito y crédito se pueden usar para compras y extracciones.

Operarán sin interrupciones. Las tarjetas de débito y crédito se pueden usar para compras y extracciones. Plazos Fijos y Cheques: Las fechas de vencimiento de plazos fijos que caigan en el feriado se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil (lunes 13 de octubre). Los cheques que deban acreditarse en estos días se liquidarán también el lunes 13 de octubre.



Pagos de ANSES: ¿Se adelantan por el feriado?

Sí. El BCRA y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) coordinan sus calendarios para garantizar los pagos, incluso en feriados.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones cuyos DNI finalizan en 1 y 2 tienen su cobro previsto para el jueves 9 de octubre, justo antes del fin de semana largo. La actividad de pagos se reanudará el lunes 13 de octubre para los DNI terminados en 3.

Es importante que quienes cobren en la ventanilla del banco revisen la terminación de su DNI y el cronograma oficial de la ANSES para evitar ir en vano el viernes.

Los próximos feriados bancarios de 2025

Una vez superado este fin de semana largo de octubre, el calendario oficial de feriados bancarios para lo que queda de 2025 incluye las siguientes fechas:

Día Fecha Feriado Viernes 21 de noviembre Día no laborable con fines turísticos Lunes 24 de noviembre Día de la Soberanía Nacional Lunes 8 de diciembre Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre Navidad

Planificar es clave para que estos días de descanso no te tomen por sorpresa en tus operaciones financieras. Asegurate de tener efectivo a mano y de realizar cualquier trámite impostergable antes del cierre del jueves 9 de octubre.