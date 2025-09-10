ARBA despeja dudas sobre las retenciones en las billeteras virtuales

Luego de las elecciones bonaerenses del último domingo, comenzó a circular un trascendido respecto a la creación de nuevos gravámenes provinciales. Sin embargo, desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) aclararon que no se implementarán nuevos impuestos en el territorio bonaerense.

A partir del 1° de octubre, las billeteras virtuales pasarán a tener el mismo régimen que los bancos en lo que respecta a la retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta disposición únicamente afectará a los contribuyentes inscriptos en el régimen, por lo que quienes no estén registrados no sufrirán retenciones en sus operaciones digitales.

El organismo destacó que esta medida busca ordenar el sistema tributario y garantizar equidad entre quienes operan con diferentes medios de pago. Hasta ahora, los usuarios de bancos eran alcanzados por retenciones, mientras que las operaciones mediante billeteras virtuales quedaban exentas. Con este cambio, todos los contribuyentes registrados recibirán el mismo tratamiento fiscal, incluyendo plataformas como Cuenta DNI.

ARBA también subrayó que esta iniciativa no es exclusiva de Buenos Aires, ya que otras 19 provincias del país ya adoptaron disposiciones similares para equiparar las reglas en el uso de medios digitales y fortalecer la igualdad fiscal.

Con este anuncio, el organismo provincial buscó despejar dudas y desactivar versiones infundadas, reafirmando que la actualización normativa no implica la creación de nuevos tributos, sino una armonización del sistema existente.