ANSES anunció el pago de la Tarjeta Alimentar: ¿Qué montos recibirá cada familia?

La ANSES anunció las fechas de cobro en agosto de 2025 y los montos a cobrar en la Tarjeta Alimentar. ¿Hay nuevo aumento este mes?. A continuación, todos los detalles.

¿Cuáles son los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar en agosto?

1 hijo : $52.250

2 hijos : $81.936

3 o más hijos: $108.062

¿Cuándo se cobra el SUAF ANSES en agosto?

Calendario de pagos para agosto 2025

DNI terminados en Fecha 0 viernes 8 de agosto 1 lunes 11 de agosto 2 martes 12 de agosto 3 miércoles 13 de agosto 4 jueves 14 de agosto 5 viernes 15 de agosto 6 lunes 18 de agosto 7 martes 19 de agosto 8 miércoles 20 de agosto 9 jueves 21 de agosto

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

Los beneficiarios incluyen:

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH (sin límite de edad).

Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

¿Cómo consultar si te corresponde la Tarjeta Alimentar?

Para verificar la asignación del monto, se debe ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y clave, y acceder a Hijos > Mis Asignaciones.

¿Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar en agosto?

A pesar de la inclusión, existen criterios que pueden excluir beneficiarios: