ANSES anunció el pago de la Tarjeta Alimentar: ¿Qué montos recibirá cada familia?

Ana Salgueiro
tarjeta alimentar novedades

La ANSES anunció las fechas de cobro en agosto de 2025 y los montos a cobrar en la Tarjeta Alimentar. ¿Hay nuevo aumento este mes?. A continuación, todos los detalles.

¿Cuáles son los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar en agosto?

¿Cuándo se cobra el SUAF ANSES en agosto?

Calendario de pagos para agosto 2025

DNI terminados enFecha
0viernes 8 de agosto
1lunes 11 de agosto
2martes 12 de agosto
3miércoles 13 de agosto
4jueves 14 de agosto
5viernes 15 de agosto
6lunes 18 de agosto
7martes 19 de agosto
8miércoles 20 de agosto
9jueves 21 de agosto

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

Los beneficiarios incluyen:

  • Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH (sin límite de edad).

  • Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

¿Cómo consultar si te corresponde la Tarjeta Alimentar?

Para verificar la asignación del monto, se debe ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y clave, y acceder a Hijos > Mis Asignaciones.

¿Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar en agosto?

A pesar de la inclusión, existen criterios que pueden excluir beneficiarios:

  • Hijos mayores de 14 años: si no se actualizan los datos, pueden quedar excluidos.

  • Embarazadas con menos de 3 meses: solo pueden acceder a partir del tercer mes de gestación.

  • Falta de actualización de datos personales: el sistema requiere información correcta para el cobro.

  • Desvinculación de AUH o AUE por incompatibilidades de ingresos: se pierde el derecho a la Tarjeta Alimentar si se suspende la prestación principal.

  • Errores en el cruce de información: pueden surgir omisiones en el proceso automático si no se validan situaciones familiares o socioeconómicas.


