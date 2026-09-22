Maipú celebra sus 148 años este sábado: habrá desfile y espectáculos gratuitos

Maipú celebrará este sábado 26 de septiembre su 148° aniversario con una jornada de actividades que comenzará por la mañana y tendrá como uno de sus momentos principales el tradicional desfile institucional y tradicionalista.

La programación oficial está centrada en los festejos de la comunidad: habrá una misa, un acto protocolar, el desfile por la Plaza San Martín y, hacia el cierre de la jornada, espectáculos artísticos con acceso gratuito.

Cómo será el festejo por los 148 años de Maipú

Las actividades comenzarán a las 10:00 en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario, donde se realizará la Santa Misa.

Una hora más tarde, a las 11:00, tendrá lugar el acto protocolar en la Plazoleta General Belgrano, como parte de la conmemoración oficial por un nuevo aniversario de la ciudad bonaerense.

Por la tarde llegará uno de los momentos centrales de la jornada. A las 15:00 comenzará el desfile institucional y tradicionalista en la Plaza San Martín, con la participación de instituciones y representantes de la comunidad.

El cronograma completo del sábado 26

10:00: Santa Misa en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario.

Santa Misa en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario. 11:00: acto protocolar en la Plazoleta General Belgrano.

acto protocolar en la Plazoleta General Belgrano. 15:00: desfile institucional y tradicionalista en la Plaza San Martín.

desfile institucional y tradicionalista en la Plaza San Martín. 18:00: espectáculos artísticos.

De esta manera, los festejos se extenderán durante buena parte del sábado, aunque con una programación principalmente vinculada al aniversario y a las actividades tradicionales de la localidad.

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La entrada será gratuita

La agenda oficial de la Provincia de Buenos Aires confirmó que las actividades previstas por el 148° aniversario de Maipú serán gratuitas.

La celebración no estará concentrada en un único lugar: la misa se realizará en el templo parroquial, el acto protocolar tendrá lugar en la Plazoleta General Belgrano y el desfile se desarrollará en la Plaza San Martín.

Quienes quieran asistir principalmente al desfile deberán tener en cuenta que está previsto para las 15:00 del sábado 26 de septiembre, mientras que los espectáculos artísticos comenzarán a partir de las 18:00.

El cronograma forma parte de la agenda oficial de eventos de la Provincia y puede consultarse en el sitio de Turismo bonaerense.