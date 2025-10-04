Alertas amarilla y naranja: tormentas y lluvias este sábado y domingo

La primavera llegó con temperaturas agradables, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este fin de semana será lluvioso y tormentoso en gran parte de la provincia.
Resumen de alertas
|Día
|Zona
|Alerta
|Detalles
|Sábado 4
|Centro, Sur, Costa Atlántica, Corredor Ruta 2, Conurbano Bonaerense y Norte de la provincia
|⚠️ Amarilla
|Tormentas por la noche, algunas localmente fuertes desde las 22 hs
|Domingo 5
|Norte de la provincia, Conurbano Bonaerense, Corredor Ruta 2, Costa Atlántica
|🔶 Naranja
|Tormentas fuertes con: actividad eléctrica ⚡, caída de granizo ❄️, ráfagas de viento 💨 y acumulados de 30-50 mm 💧
|Domingo 5
|Sudeste de la provincia
|⚠️ Amarilla
|Tormentas moderadas a fuertes durante la madrugada y primeras horas
Acumulado estimado de lluvias
- Sábado 4: 10-20 mm en el oeste, lluvias moderadas en el centro, leves en el este
- Domingo 5: 30-50 mm en centro y este, lluvias moderadas en el oeste
Recomendaciones
- Evitar zonas inundables y calles anegadas
- Asegurar techos y objetos sueltos
- Evitar actividades al aire libre durante tormentas ⚡
- Conducir con precaución y no cruzar caminos con agua acumulada
- Seguir actualizaciones del SMN