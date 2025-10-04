Alertas amarilla y naranja: tormentas y lluvias este sábado y domingo

La primavera llegó con temperaturas agradables, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este fin de semana será lluvioso y tormentoso en gran parte de la provincia.

Resumen de alertas

Día Zona Alerta Detalles Sábado 4 Centro, Sur, Costa Atlántica, Corredor Ruta 2, Conurbano Bonaerense y Norte de la provincia ⚠️ Amarilla Tormentas por la noche, algunas localmente fuertes desde las 22 hs Domingo 5 Norte de la provincia, Conurbano Bonaerense, Corredor Ruta 2, Costa Atlántica 🔶 Naranja Tormentas fuertes con: actividad eléctrica ⚡, caída de granizo ❄️, ráfagas de viento 💨 y acumulados de 30-50 mm 💧 Domingo 5 Sudeste de la provincia ⚠️ Amarilla Tormentas moderadas a fuertes durante la madrugada y primeras horas

Acumulado estimado de lluvias

Sábado 4 : 10-20 mm en el oeste, lluvias moderadas en el centro, leves en el este

: 10-20 mm en el oeste, lluvias moderadas en el centro, leves en el este Domingo 5: 30-50 mm en centro y este, lluvias moderadas en el oeste

Recomendaciones