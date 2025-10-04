Alertas amarilla y naranja: tormentas y lluvias este sábado y domingo

Francisco Díaz
Alerta por la tormenta de Santa Rosa: lluvias y nevadas azotarán varias provincias del país

La primavera llegó con temperaturas agradables, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este fin de semana será lluvioso y tormentoso en gran parte de la provincia.

Resumen de alertas

DíaZonaAlertaDetalles
Sábado 4Centro, Sur, Costa Atlántica, Corredor Ruta 2, Conurbano Bonaerense y Norte de la provincia⚠️ AmarillaTormentas por la noche, algunas localmente fuertes desde las 22 hs
Domingo 5Norte de la provincia, Conurbano Bonaerense, Corredor Ruta 2, Costa Atlántica🔶 NaranjaTormentas fuertes con: actividad eléctrica ⚡, caída de granizo ❄️, ráfagas de viento 💨 y acumulados de 30-50 mm 💧
Domingo 5Sudeste de la provincia⚠️ AmarillaTormentas moderadas a fuertes durante la madrugada y primeras horas
alerta 4

Acumulado estimado de lluvias

  • Sábado 4: 10-20 mm en el oeste, lluvias moderadas en el centro, leves en el este
  • Domingo 5: 30-50 mm en centro y este, lluvias moderadas en el oeste
alerta 5

Recomendaciones

  • Evitar zonas inundables y calles anegadas
  • Asegurar techos y objetos sueltos
  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas ⚡
  • Conducir con precaución y no cruzar caminos con agua acumulada
  • Seguir actualizaciones del SMN

Más leídas