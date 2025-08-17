Alerta por tormenta en Provincia de Buenos Aires: Pronóstico del 17 al 23 de agosto de 2025

Si estás buscando el pronóstico del tiempo en la provincia de Buenos Aires, este es el lugar para estar al tanto. Acá te traemos los detalles del clima para la semana del 17 al 23 de agosto de 2025, con datos frescos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes confiables. Preparate para enfrentar un clima cambiante, con alertas por tormentas en el horizonte, ya sea que estés en el AMBA, el interior o la costa atlántica.

Cómo está el clima hoy, 17 de agosto de 2025

Hoy, domingo 17 de agosto, la provincia de Buenos Aires amanece con un clima parcialmente nublado en la mayoría de sus regiones. Según el SMN, hay lloviznas aisladas en el norte y centro, afectando localidades como San Nicolás, Pergamino y Zárate, aunque sin acumulados significativos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las lloviznas serán más un inconveniente leve, con temperaturas entre 10 °C y 13 °C.

Norte de la provincia : Cielo cubierto, máximas de 13 °C, mínimas de 10 °C. Lloviznas por la mañana.

: Cielo cubierto, máximas de 13 °C, mínimas de 10 °C. Lloviznas por la mañana. Centro de la provincia : Similar, con temperaturas de 9 °C a 12 °C. Posibles neblinas en Tandil y Azul .

: Similar, con temperaturas de 9 °C a 12 °C. Posibles neblinas en y . Sur y costa atlántica: Más fresco, entre 7 °C y 11 °C en Bahía Blanca y Mar del Plata. Cielo mayormente nublado.

Los vientos del este-noreste soplarán a 15-25 km/h, lo que podría bajar la sensación térmica en la costa.

Pronóstico extendido: Alerta por tormentas del 18 al 23 de agosto

La semana viene cargada, con un frente de tormentas que golpeará especialmente el martes 19 de agosto, cuando el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en el norte y el AMBA. Acá va el detalle día por día:

Lunes 18 de agosto

Condiciones : Cielo parcialmente cubierto con chubascos aislados por la tarde, especialmente en el AMBA y el norte (San Pedro, Zárate).

: Cielo parcialmente cubierto con chubascos aislados por la tarde, especialmente en el AMBA y el norte (San Pedro, Zárate). Temperaturas : Máximas de 14 °C y mínimas de 11 °C en el AMBA; más frescas en el sur (9 °C a 12 °C).

: Máximas de 14 °C y mínimas de 11 °C en el AMBA; más frescas en el sur (9 °C a 12 °C). Vientos : Del noreste, intensificándose hacia la noche (15 a 30 km/h).

: Del noreste, intensificándose hacia la noche (15 a 30 km/h). Recomendación: Llevá un paraguas si salís por la tarde, especialmente en el Gran Buenos Aires.

Martes 19 de agosto

Condiciones : Alerta amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en el norte (San Nicolás, Pergamino, Arrecifes). En el AMBA, tormentas todo el día con acumulados de hasta 12 mm .

: Alerta amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en el norte (San Nicolás, Pergamino, Arrecifes). En el AMBA, tormentas todo el día con acumulados de hasta . Temperaturas : Máximas de 13 °C y mínimas de 11 °C.

: Máximas de 13 °C y mínimas de 11 °C. Vientos : Fuertes del noreste, de 30 a 50 km/h, complicando actividades al aire libre.

: Fuertes del noreste, de 30 a 50 km/h, complicando actividades al aire libre. Recomendación: Evitá circular en zonas inundables y asegurá objetos sueltos en balcones o patios.

Miércoles 20 de agosto

Condiciones : Lluvias y chaparrones en la madrugada y mañana en el AMBA y centro. Mejora hacia la tarde, con cielos parcialmente nublados.

: Lluvias y chaparrones en la madrugada y mañana en el AMBA y centro. Mejora hacia la tarde, con cielos parcialmente nublados. Temperaturas : Máximas de 14 °C y mínimas de 8 °C.

: Máximas de 14 °C y mínimas de 8 °C. Vientos : Cambian al oeste, de 25 a 40 km/h, con posibles ráfagas.

: Cambian al oeste, de 25 a 40 km/h, con posibles ráfagas. Recomendación: Seguí los partes meteorológicos, ya que las lluvias podrían dejar 6 mm en algunas zonas.

Jueves 21 al domingo 23 de agosto

A partir del jueves, el clima se estabiliza. El jueves 21 tendrá un cielo parcialmente cubierto con temperaturas más agradables, entre 9 °C y 15 °C. El viernes 22 podría traer chubascos aislados (40% de probabilidad), pero el fin de semana será más estable, con temperaturas de 13 °C de máxima y 6 °C de mínima. En el sur, como Bahía Blanca y Tres Arroyos, el clima será fresco pero soleado.

Día AMBA (Máx/Mín) Norte (Máx/Mín) Centro (Máx/Mín) Sur (Máx/Mín) Lunes 18 14 °C / 11 °C 13 °C / 10 °C 12 °C / 9 °C 12 °C / 9 °C Martes 19 13 °C / 11 °C 13 °C / 10 °C 12 °C / 9 °C 11 °C / 8 °C Miércoles 20 14 °C / 8 °C 13 °C / 8 °C 12 °C / 8 °C 10 °C / 7 °C Jueves 21 15 °C / 9 °C 14 °C / 9 °C 13 °C / 8 °C 12 °C / 8 °C Viernes 22 13 °C / 6 °C 13 °C / 7 °C 12 °C / 6 °C 11 °C / 6 °C Sábado 23 13 °C / 6 °C 13 °C / 6 °C 12 °C / 6 °C 11 °C / 6 °C

Consejos para enfrentar las tormentas

Con un frente de ciclogénesis que podría intensificar vientos y lluvias, especialmente el martes, acá van algunos consejos prácticos:

Preparate para las lluvias : Llevá piloto o paraguas, sobre todo el martes 19. Si vivís en zonas propensas a inundaciones, tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio y documentos.

: Llevá piloto o paraguas, sobre todo el martes 19. Si vivís en zonas propensas a inundaciones, tené lista una mochila de emergencias con linterna, radio y documentos. Cuidá tus cosas : Con vientos fuertes, asegurá objetos en exteriores para evitar daños.

: Con vientos fuertes, asegurá objetos en exteriores para evitar daños. Mantenete informado : Revisá los partes del SMN en www.smn.gob.ar o apps como Meteored.

: Revisá los partes del SMN en www.smn.gob.ar o apps como Meteored. Evitá riesgos: Durante las tormentas, alejate de zonas costeras o ribereñas y no hagas actividades al aire libre.

El clima en tu ciudad hoy, 17 de agosto

La provincia es enorme, y el clima varía según la región. Acá te dejamos un resumen para hoy:

La Plata : Parcialmente nublado, 10 °C a 13 °C, lloviznas aisladas.

: Parcialmente nublado, 10 °C a 13 °C, lloviznas aisladas. Mar del Plata : Nuboso, 8 °C a 11 °C, vientos del este.

: Nuboso, 8 °C a 11 °C, vientos del este. Bahía Blanca : Mayormente nublado, 7 °C a 11 °C.

: Mayormente nublado, 7 °C a 11 °C. Tandil : Cielo cubierto, 8 °C a 12 °C, posibles neblinas.

: Cielo cubierto, 8 °C a 12 °C, posibles neblinas. San Nicolás: Lloviznas matinales, 10 °C a 13 °C.

Qué hacer ante una tormenta fuerte

El martes 19 será el día más complicado, con una alerta amarilla por lluvias intensas y posible granizo. Si estás en el norte o el AMBA, seguí estas recomendaciones del SMN:

No saques la basura durante las tormentas para evitar obstrucciones.

durante las tormentas para evitar obstrucciones. Evitá actividades al aire libre , especialmente con ráfagas o granizo.

, especialmente con ráfagas o granizo. Mantenete lejos de zonas bajas o inundables.

o inundables. Prepará una mochila de emergencias con lo esencial.

Con este pronóstico, ya podés organizarte para la semana en la provincia de Buenos Aires, ya sea para trabajar, viajar o disfrutar.