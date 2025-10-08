¡Alerta Padres! Dos días sin clases en la Provincia de Buenos Aires durante octubre

Las familias bonaerenses deben prestar mucha atención al calendario de octubre. Entre feriados nacionales trasladables y medidas de fuerza gremiales, la actividad escolar se verá interrumpida en varias jornadas. Te contamos cuáles son los días en que no habrá clases en la Provincia de Buenos Aires (PBA) para que puedas organizar la semana.

Viernes 10 de octubre: el feriado que extiende el descanso

El primer gran día sin clases es de carácter nacional y corresponde al feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Originalmente, la fecha se conmemora el domingo 12 de octubre, pero por disposición oficial, se movió al viernes para asegurar un fin de semana largo.

El viernes 10 de octubre es un feriado nacional. Esto implica:

Suspensión total de clases en todos los niveles educativos de la Provincia de Buenos Aires.

en todos los niveles educativos de la Provincia de Buenos Aires. Formación de un fin de semana largo de tres días (viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre).

de tres días (viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre). Se aplica tanto a escuelas de gestión pública como privada.

Este feriado trasladable ofrece una oportunidad de descanso y esparcimiento para toda la población.

Martes 14 de octubre: Paro Docente Nacional con alto impacto en la PBA

A la interrupción por el feriado se suma una jornada de protesta gremial con alcance nacional, que tendrá una importante adhesión en la Provincia de Buenos Aires.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un Paro Nacional Docente para el día martes 14 de octubre en reclamo de mejoras salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Día Motivo de la interrupción de clases Alcance en PBA Viernes 10 de octubre Feriado trasladable (Día de la Diversidad Cultural) Clases suspendidas (Feriado Nacional) Martes 14 de octubre Paro Nacional Docente convocado por CTERA Alto riesgo de suspensión de clases (Adhesión de gremios bonaerenses como SUTEBA y otros)

Aunque la adhesión a los paros puede variar según el distrito y la escuela, se espera que el acatamiento de los gremios bonaerenses, como el Frente de Unidad Docente Bonaerense, sea significativo, lo que resultará en un alto porcentaje de escuelas públicas sin actividad ese día.

Otros días con interrupciones locales

Es importante destacar que el calendario escolar bonaerense también incluye feriados locales por fiestas patronales o aniversarios fundacionales, que solo afectan a los partidos o localidades específicas.

Por ejemplo, esta misma semana el miércoles 8 de octubre hubo asueto en San Andrés de Giles por su aniversario fundacional. Es recomendable que las familias consulten el calendario oficial o las comunicaciones de su escuela para saber si su municipio celebra algún feriado local en lo que resta del mes de octubre.