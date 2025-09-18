Alerta naranja por tormentas fuertes en la Provincia de Buenos Aires para la madrugada del viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para gran parte de la Provincia de Buenos Aires, vigente durante la madrugada del viernes 19 de septiembre de 2025.

Según el organismo, se prevén lluvias y tormentas fuertes o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los registros estimados de precipitación oscilan entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de valores superiores en algunas zonas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, permanecer atentos a los partes oficiales y seguir las indicaciones de cada municipio. La advertencia implica estar preparado ante posibles anegamientos, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en el tránsito por acumulación de agua o caída de ramas.

El mapa difundido por el Gobierno provincial muestra en color naranja a los distritos alcanzados por la alerta, mientras que otras zonas se encuentran bajo alerta amarilla. La recomendación principal es evitar actividades al aire libre durante el fenómeno y asegurar objetos que puedan volarse.