Alerta naranja en Provincia de Buenos Aires: Qué zonas afectará

Ignacio Hernández
Alerta naranja clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para gran parte de la Provincia de Buenos Aires en la jornada del martes 19 de agosto de 2025. Este nivel de advertencia implica condiciones meteorológicas peligrosas que pueden tener un impacto moderado a alto en la vida cotidiana.

Qué significa un alerta naranja

El alerta naranja se activa cuando se esperan fenómenos meteorológicos intensos con un grado de peligro importante. Según el SMN, estos eventos pueden afectar tanto a la población en general como a servicios esenciales. La recomendación es mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar medidas de prevención.

Zonas con alerta naranja en la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN, las áreas más comprometidas son:

  • Región norte y centro-este bonaerense: partidos como San Vicente, Cañuelas, La Plata, Pilar, San Miguel del Monte, Lobos, Navarro y Bragado.
  • Centro de la Provincia: localidades de Roque Pérez, Saladillo, Las Flores y General Alvear.
  • Áreas del conurbano y alrededores: alerta vigente en sectores del AMBA, con especial atención en la zona de La Plata y alrededores.

Estas zonas se encuentran bajo color naranja, lo que indica fenómenos de intensidad importante.

Distritos con alerta amarilla

En paralelo, otros sectores de la Provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica fenómenos meteorológicos con capacidad de riesgo pero de menor intensidad. Entre ellos se destacan:

En estos casos, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que el alerta amarillo puede escalar si la situación empeora.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

  • Evitar la exposición prolongada al aire libre durante los momentos de mayor riesgo.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.
  • Mantenerse informado con los partes oficiales del SMN.
  • En caso de lluvias intensas, no circular por calles anegadas y evitar zonas ribereñas.

El alerta naranja y amarilla en la Provincia de Buenos Aires implica que la situación puede cambiar en pocas horas, por lo que es clave seguir de cerca las actualizaciones oficiales para resguardar la seguridad personal y familiar.

