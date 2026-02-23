Alerta amarillo por temporal en el sur bonaerense: qué municipios están en peligro este martes 24 de febrero

El escenario meteorológico en la Provincia de Buenos Aires experimenta un cambio drástico. De acuerdo con la última actualización operativa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitida a las 10:47 horas de este lunes, el foco de la inestabilidad se desplaza. Para este martes 24 de febrero de 2026, rige un alerta amarillo que afectará de lleno a la región sur y sudoeste del territorio bonaerense, castigando tanto a la franja costera como a importantes distritos agropecuarios del interior.

Luego de un lunes marcado por la amenaza de tormentas severas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el norte provincial, el sistema frontal avanza y reconfigura el mapa de riesgos. La interacción entre una masa de aire frío que ingresa desde la Patagonia y la humedad remanente generará condiciones propicias para el desarrollo de fenómenos meteorológicos adversos en la zona sur, exigiendo precaución a los residentes y viajeros.

El mapa del clima cambia: el sistema frontal castigará la costa sur y el sudoeste

El análisis de la cartografía oficial del SMN revela una clara división climática para la jornada del martes. La inestabilidad, caracterizada por la probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica aislada y, fundamentalmente, fuertes ráfagas de viento, se concentrará en el extremo meridional de la provincia. Este tipo de dinámica atmosférica es habitual a fines del verano, cuando los centros de baja presión se profundizan sobre el Mar Argentino, barriendo la costa y el sudoeste con frentes fríos de rápido desplazamiento.

El riesgo principal para esta región radica en la intensidad del viento y la capacidad de las precipitaciones para generar anegamientos en períodos cortos, especialmente en áreas con drenaje natural limitado o en zonas balnearias expuestas directamente a la sudestada o a los vientos del cuadrante sur. Es fundamental que las autoridades municipales de Defensa Civil mantengan el monitoreo constante durante las horas de mayor inestabilidad previstas para la mañana y la tarde del martes.

Ver también: Alineación de 6 planetas en Argentina: Cuándo y cómo ver el desfile astronómico de febrero 2026

Municipios bajo alerta amarillo para este martes: el listado oficial y las zonas a salvo

La delimitación territorial del alerta amarillo emitida por el organismo nacional es precisa. El área de cobertura abarca a los principales núcleos urbanos y portuarios del sur bonaerense, extendiéndose también hacia la zona serrana de Ventania y la llanura interpuesta.

Los distritos que se encuentran bajo advertencia amarilla estricta para el martes 24 de febrero incluyen a: Bahía Blanca, Coronel Rosales (Punta Alta), Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea y Lobería en el sector costero y adyacencias. Hacia el interior del sudoeste, el alerta rige para Tornquist, Saavedra (Pigüé), Coronel Suárez, Coronel Pringles, Laprida, Adolfo Gonzales Chaves y Villarino (Médanos).

Por el contrario, el centro de la provincia experimentará un notable alivio. El mapa muestra claramente en nivel verde (sin riesgo meteorológico) a municipios clave de la región central como Tandil, Azul, Olavarría, Benito Juárez, Ayacucho, Rauch y General La Madrid. En estas localidades, así como en distritos del oeste como Guaminí, Carhué y Daireaux, las condiciones serán estables, permitiendo retomar las actividades al aire libre sin contratiempos.

Diferencias técnicas de los alertas: qué implica cada nivel de peligrosidad

Para evitar confusiones y actuar con la prudencia necesaria, es imperativo recordar el significado operativo del Sistema de Alerta Temprana del SMN. Esta escala de colores orienta a la población sobre el grado de amenaza real de los fenómenos pronosticados.

Nivel de alerta Definición del riesgo según el SMN Conducta esperada de la población Verde No se anticipan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos. La atmósfera se encuentra estable. Normalidad. No es necesario modificar rutinas de viaje o trabajo. Amarillo Posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades diarias. Atención y preparación. Mantenerse informado y asegurar objetos sueltos. Naranja Fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Preparación extrema. Seguir directivas oficiales y evitar la vía pública. Rojo Fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres severos. Acción inmediata. Buscar refugio seguro y acatar protocolos de evacuación.

Medidas de prevención específicas para la costa y el interior agropecuario

Ante la confirmación de este escenario para el sur de la provincia, la preparación es la única forma de mitigar los impactos del clima. Las características del viento y la lluvia en estas latitudes exigen cuidados particulares, especialmente en zonas turísticas que aún reciben visitantes y en áreas de intensa actividad rural.

Precaución extrema en rutas nacionales y provinciales: Disminuir la velocidad en la Ruta Nacional 3 y las provinciales 51 y 72. Las ráfagas cruzadas pueden desestabilizar vehículos livianos, camionetas con carga o casillas rodantes.

Disminuir la velocidad en la Ruta Nacional 3 y las provinciales 51 y 72. Las ráfagas cruzadas pueden desestabilizar vehículos livianos, camionetas con carga o casillas rodantes. Suspensión de actividades náuticas y de playa: En Monte Hermoso, Necochea y toda la franja balnearia afectada, está terminantemente prohibido el ingreso al mar debido al fuerte oleaje y las corrientes de retorno peligrosas.

En Monte Hermoso, Necochea y toda la franja balnearia afectada, está terminantemente prohibido el ingreso al mar debido al fuerte oleaje y las corrientes de retorno peligrosas. Asegurar estructuras en zonas rurales: En distritos como Coronel Suárez o Pringles, se recomienda verificar el anclaje de tinglados, silos temporales y asegurar herramientas agrícolas que puedan ser desplazadas por el viento.

En distritos como Coronel Suárez o Pringles, se recomienda verificar el anclaje de tinglados, silos temporales y asegurar herramientas agrícolas que puedan ser desplazadas por el viento. Mantenimiento urbano urgente: Limpiar desagües, canaletas y retirar residuos de la vía pública para evitar que las ráfagas obstruyan las bocas de tormenta antes de que comiencen las precipitaciones.

Limpiar desagües, canaletas y retirar residuos de la vía pública para evitar que las ráfagas obstruyan las bocas de tormenta antes de que comiencen las precipitaciones. Atención a la infraestructura eléctrica: Mantenerse alejado de postes inclinados o cableado caído, un riesgo muy común durante el paso de frentes con fuertes ráfagas en zonas urbanas.

Cómo evolucionará el pronóstico para el resto de la semana en la provincia

El paso de este frente frío por el sur bonaerense durante el martes actuará como un “barrido” atmosférico. A medida que el sistema de baja presión se interne en el océano Atlántico, arrastrará consigo la humedad y la inestabilidad. Para el miércoles 25 de febrero, se proyecta un ingreso masivo de aire frío y seco de origen patagónico que estabilizará las condiciones en la totalidad del territorio provincial.

A partir de la mitad de la semana, los bonaerenses experimentarán jornadas caracterizadas por cielos mayormente despejados, una baja significativa en los índices de humedad y un descenso marcado en las temperaturas mínimas, ofreciendo mañanas frescas y tardes templadas, condiciones ideales y típicas del final de la temporada estival.