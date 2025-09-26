Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires para el viernes y sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, con énfasis en la noche del viernes 26 y el sábado 27 de septiembre de 2025. Este nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con potencial de impacto moderado, como lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. La situación se debe a la formación de una ciclogénesis sobre el océano Atlántico, que favorece el ingreso de un frente frío y genera inestabilidad atmosférica en la región central del país.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones actuales muestran cielos nublados con temperaturas entre 12°C y 18°C, y una humedad relativa elevada que anticipa las precipitaciones. El pronóstico detalla acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, con picos locales que podrían superar estos valores en cortos períodos. No se descarta la ocurrencia de granizo aislado en sectores del norte y oeste provincial.

Áreas afectadas y características del evento

La alerta abarca la mayor parte de la provincia, con variaciones en intensidad según las regiones. Las zonas incluidas son:

Norte y noreste : Localidades como San Nicolás, Pergamino y Junín, con mayor probabilidad de tormentas eléctricas.

: Localidades como San Nicolás, Pergamino y Junín, con mayor probabilidad de tormentas eléctricas. Centro y oeste : Áreas como Trenque Lauquen, General Villegas y Bahía Blanca, donde se suman ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

: Áreas como Trenque Lauquen, General Villegas y Bahía Blanca, donde se suman ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Sur y costa : Desde Mar del Plata hasta Necochea, con énfasis en lluvias persistentes y posible oleaje moderado.

: Desde Mar del Plata hasta Necochea, con énfasis en lluvias persistentes y posible oleaje moderado. AMBA y conurbano: La Plata, Quilmes y partidos del oeste como Morón, bajo riesgo de anegamientos en zonas urbanas.

En el sudoeste, como en Sierra de la Ventana, persisten efectos residuales del viento Zonda, aunque la alerta principal se centra en las tormentas. El SMN monitorea la evolución, con posibilidad de ascenso a nivel naranja si la intensidad aumenta.

Pronóstico detallado para las próximas horas

Basado en los modelos numéricos del SMN, el desarrollo del evento se presenta de la siguiente manera para el viernes 26 y sábado 27:

Período Condiciones esperadas Temperatura aproximada Principales riesgos Viernes tarde-noche (16-00 hs) Nubosidad en aumento con chubascos aislados, evolucionando a tormentas 14-17°C Ráfagas iniciales de 40-60 km/h y actividad eléctrica Sábado madrugada-mañana (00-12 hs) Tormentas de variada intensidad, con lluvias moderadas 11-14°C Acumulados de 10-30 mm y posible granizo aislado Sábado tarde (12-18 hs) Pico de precipitaciones, con vientos del sector sur 13-16°C Ráfagas hasta 70 km/h y anegamientos locales Sábado noche (18-00 hs) Mejoramiento gradual, con lluvias remanentes 10-13°C Disminución de la intensidad hacia la medianoche

Para el domingo 28, se espera una mejora con vientos en calma y temperaturas en ascenso, aunque remanentes de humedad podrían generar nieblas matinales.

Recomendaciones basadas en protocolos meteorológicos

Como especialista en meteorología, recomiendo seguir las indicaciones del SMN y Defensa Civil para minimizar riesgos. Algunas medidas prácticas incluyen:

Preparación domiciliaria : Verificá el estado de desagües y canaletas para evitar acumulaciones de agua. Desconectá equipos eléctricos durante tormentas para prevenir daños por rayos.

: Verificá el estado de desagües y canaletas para evitar acumulaciones de agua. Desconectá equipos eléctricos durante tormentas para prevenir daños por rayos. Movilidad : Consultá el radar del SMN antes de viajar, especialmente en rutas como la 2, 3 o 5, donde los anegamientos son comunes en eventos similares.

: Consultá el radar del SMN antes de viajar, especialmente en rutas como la 2, 3 o 5, donde los anegamientos son comunes en eventos similares. Seguridad personal : Evitá áreas arboladas o estructuras inestables durante ráfagas de viento. En caso de granizo, buscá refugio inmediato.

: Evitá áreas arboladas o estructuras inestables durante ráfagas de viento. En caso de granizo, buscá refugio inmediato. Monitoreo: Utilizá aplicaciones oficiales para alertas en tiempo real. Si sos productor agropecuario, evaluá el impacto en cultivos y protegé instalaciones expuestas.

Reportes en redes sociales, como los de cuentas especializadas en clima, confirman el inicio de chubascos en el noreste provincial esta tarde. Mantenerse informado es clave en estos escenarios de inestabilidad primaveral.