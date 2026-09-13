Alejandro korn: finalizaron obras sobre la avenida san martín y avanzan 200 viviendas

Alejandro Korn concentra varios frentes de obra vinculados con infraestructura urbana, circulación y vivienda. Durante una recorrida realizada en los últimos días, autoridades municipales y provinciales supervisaron trabajos sobre dos arterias importantes y el avance de un conjunto de 200 viviendas.

La jornada fue encabezada por el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. La agenda incluyó intervenciones en el centro de Alejandro Korn y el Barrio Parque Altos de Miriní.

Uno de los puntos centrales fue la finalización de la intervención sobre la avenida San Martín, acompañada por mejoras en el entorno de la Plaza Hipólito Yrigoyen.

Qué trabajos se realizaron en el centro de Alejandro Korn

La intervención sobre la avenida San Martín estuvo orientada a mejorar la infraestructura y la circulación en uno de los sectores de mayor movimiento de la localidad. En paralelo, continúan trabajos viales sobre la calle Brasil, otra arteria considerada clave para la conectividad urbana.

De acuerdo con la información difundida tras la recorrida, la renovación del pavimento en el sector tiene impacto sobre una zona utilizada diariamente por más de 30.000 habitantes.

El Municipio anticipó además que la planificación contempla nuevas intervenciones sobre la avenida Brasil, el Camino Real y sectores próximos a los barrios Empalme y 17 de Octubre.

Avanzan 200 viviendas en Altos de Miriní

La recorrida también llegó al Barrio Parque Altos de Miriní, donde se desarrolla el programa de construcción de 200 viviendas. El proyecto no se limita a las unidades habitacionales: incluye infraestructura necesaria para consolidar el nuevo sector urbano.

Entre los trabajos complementarios se encuentran las redes de agua potable y cloacas, cordón cuneta y mejoras viales. Además, se ejecuta una red troncal de servicios pensada para extender beneficios hacia sectores vecinos, entre ellos Villa Coll y La Esperanza.

La política habitacional local ya tuvo otras instancias de adjudicación y acceso a la tierra. En INFOZONA se detalló anteriormente el programa por el cual 72 familias de San Vicente accedieron a lotes para construir su vivienda.

Qué infraestructura tendrá el nuevo sector

Las obras vinculadas al conjunto habitacional incluyen tareas de preparación del suelo, apertura de trazas y conformación de las calles. También se prevé estabilizado granular y cordón cuneta para mejorar la transitabilidad y el escurrimiento del agua.

En etapas anteriores, la Provincia informó que el proyecto contempla más de 2.200 metros lineales de desagües cloacales y una red de agua potable distribuida en distintos diámetros, además de alrededor de 27 cuadras con infraestructura vial.

El objetivo es que las viviendas sean acompañadas por los servicios básicos y por una red urbana que permita integrarlas con los barrios existentes.

Provincia y Municipio coordinan nuevos proyectos

Durante el encuentro, Mantegazza y Katopodis también repasaron proyectos de infraestructura previstos para acompañar el crecimiento del distrito. La planificación abarca obras viales, servicios esenciales y desarrollos habitacionales.

La información institucional sobre el programa de viviendas y las obras de infraestructura puede consultarse en el sitio oficial del Municipio de San Vicente.