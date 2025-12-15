Aguinaldo Estatales Bonaerenses en diciembre 2025: Cuándo se cobra y qué se sabe del cronograma

Con la llegada de la segunda quincena de diciembre, la expectativa de los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires se centra en el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC). Hoy, 15 de diciembre, crecen las consultas sobre la fecha exacta en la que el gobierno de Axel Kicillof acreditará los fondos.

A diferencia de la administración nacional, que ya cuenta con fechas definidas para algunos sectores, en la Provincia se aguarda la comunicación final de la Tesorería General, aunque fuentes oficiales ya han ratificado que el pago se realizará antes de Navidad.

Fechas estimadas de cobro: ¿Viernes 19 o Lunes 22?

Si bien la Ley de Contrato de Trabajo estipula que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre, la legislación permite un margen de cuatro días hábiles, extendiendo el plazo legal hasta el 24 de diciembre.

Considerando el calendario de 2025, donde el 20 de diciembre cae sábado, los escenarios más probables que manejan los gremios y fuentes administrativas para el depósito en las cuentas del Banco Provincia son:

Jueves 18 de diciembre: Fecha límite legal ideal (aunque administrativamente difícil para toda la masa salarial).

Fecha límite legal ideal (aunque administrativamente difícil para toda la masa salarial). Viernes 19 de diciembre: La fecha con mayores probabilidades para que los trabajadores cuenten con el dinero antes del fin de semana previo a las Fiestas.

La fecha con mayores probabilidades para que los trabajadores cuenten con el dinero antes del fin de semana previo a las Fiestas. Lunes 22 de diciembre: Última ventana operativa cómoda antes de los asuetos y feriados de Nochebuena.

Ver también: Cuándo cobro el aguinaldo: Arrancó el cronograma de pagos y se define el depósito en Provincia

Se recomienda a los agentes estatales (docentes, policías, médicos y administrativos de la Ley 10.430) consultar sus movimientos bancarios a través de la banca móvil (BIP) o Cuenta DNI a partir de este jueves.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en estas fechas?

El cronograma, una vez oficializado, alcanzará a todos los agentes dependientes del estado provincial, incluyendo:

Docentes y auxiliares (Dirección General de Cultura y Educación).

(Dirección General de Cultura y Educación). Personal de Salud (Médicos y enfermeros de hospitales bonaerenses).

(Médicos y enfermeros de hospitales bonaerenses). Fuerzas de Seguridad (Policía Bonaerense y Servicio Penitenciario).

(Policía Bonaerense y Servicio Penitenciario). Administrativos (Ministerios y organismos descentralizados).

Ver también: Asueto 24 y 31 de diciembre 2025: qué servicios funcionan y la decisión sobre los bancos

Jubilados y Pensionados del IPS

En el caso de los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), el esquema suele diferir del de los activos. Históricamente, el IPS liquida el medio aguinaldo junto con los haberes de diciembre en un cronograma especial antes de fin de mes.

Ver también: Jubilados del IPS: Nuevo beneficio con Cuenta DNI confirmado para Diciembre 2025

Es importante verificar el calendario específico del organismo previsional, que suele dividir los pagos según la terminación del DNI entre los últimos días hábiles del mes, aunque en diciembre se suelen adelantar los plazos para garantizar el cobro antes de Año Nuevo.

Cómo calcular cuánto vas a cobrar

Para verificar que el monto depositado sea el correcto, debes recordar la fórmula básica del SAC:

El aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (incluyendo sumas remunerativas y no remunerativas, salvo excepciones específicas) dentro del semestre que va de julio a diciembre de 2025.

Fórmula: (Mejor Sueldo Bruto / 2) x (Meses trabajados / 6).

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses: Qué pasa con el aumento, el bono y la fecha del aguinaldo diciembre 2025

Si trabajaste el semestre completo, cobrarás exactamente la mitad de tu mejor sueldo. Si tuviste licencias sin goce de sueldo o ingresaste a trabajar hace menos de seis meses, el pago será proporcional al tiempo trabajado.

Bono de Fin de Año

Es crucial no confundir el SAC (que es un derecho adquirido por ley) con los bonos extraordinarios o sumas fijas que los gremios negocian en paritarias para el cierre de año. El aguinaldo está garantizado por la legislación laboral, mientras que cualquier bono extra depende de los anuncios discrecionales del Poder Ejecutivo provincial en el marco de las negociaciones salariales de diciembre.