¿Cuándo cobran el aguinaldo los municipales bonaerenses? Fechas confirmadas y cronograma diciembre 2025

Si sos empleado municipal o estatal en la Provincia de Buenos Aires, la fecha de cobro del medio aguinaldo de diciembre es el dato más esperado de esta semana. Hoy, 17 de diciembre de 2025, ya hay confirmaciones oficiales que traen alivio al bolsillo antes de las Fiestas.

A continuación, te detallamos el cronograma de pagos, la diferencia clave entre empleados provinciales y municipales, y qué dice la ley sobre la fecha límite.

Diferencia clave: ¿Provincia o Municipio?

Es fundamental que sepas quién es tu empleador directo para conocer tu fecha exacta:

Empleados Provinciales: Dependen de la gestión de Axel Kicillof (policías, enfermeros de hospitales provinciales, docentes, administrativos de ministerios).

Empleados Municipales: Dependen de la intendencia de su localidad (recolección local, administrativos comunales, inspectores de tránsito). Cada intendente tiene autonomía para fijar la fecha, aunque suelen alinearse con el cronograma provincial.

Fechas de cobro confirmadas

El panorama para este fin de año 2025 ya está definido para la gran mayoría de los trabajadores estatales.

1. Administración Pública Provincial

El Ministerio de Economía de la provincia confirmó que depositará el Sueldo Anual Complementario (SAC) el próximo sábado 20 de diciembre. Esto abarca a:

Docentes y auxiliares.

Personal de salud y seguridad.

Trabajadores de la administración central.

Judiciales.

2. Municipios (Casos testigos)

Varios municipios ya activaron sus cronogramas para garantizar que el dinero esté en las cuentas antes de Navidad.

La Plata: La gestión municipal confirmó que el aguinaldo se deposita el viernes 19 de diciembre . Además, adelantarán el pago de sueldos de diciembre para el lunes 29.

Otros distritos: La mayoría de los municipios bonaerenses están programando los pagos entre el 18 y el 23 de diciembre para cumplir con las normativas laborales y evitar conflictos gremiales antes del cierre de año.

Dato útil: Si tu municipio no anunció la fecha públicamente, consultá el recibo digital o las redes oficiales de tu sindicato local, ya que suelen tener la primicia.

¿Cuál es la fecha límite por ley?

Si todavía no viste el depósito, no desesperes. La Ley de Contrato de Trabajo establece plazos claros que los empleadores (públicos y privados) deben respetar:

Fecha oficial: La ley marca el 18 de diciembre como la fecha de pago. Período de gracia: Existe una extensión legal de hasta cuatro días hábiles. Fecha tope real: Esto significa que el dinero puede acreditarse legalmente hasta el miércoles 24 de diciembre sin que el empleador esté en infracción.

Tabla de referencia rápida

Tipo de Trabajador Fecha de Pago Aguinaldo (SAC) Observaciones Provinciales Sábado 20 de diciembre Confirmado por Provincia. Municipales La Plata Viernes 19 de diciembre Sueldo mensual se paga el 29/12. Resto de Municipios Entre el 18 y el 23 de diciembre Depende de cada Intendencia. Fecha Límite Legal Hasta el 24 de diciembre Incluyendo los días hábiles de gracia.

¿Cómo calcular cuánto te corresponde?

Para saber si te depositaron lo correcto, recordá la fórmula básica. El aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (incluyendo horas extras y otros adicionales) dentro del semestre julio-diciembre.

Paso 1: Buscá tu recibo de sueldo más alto de los últimos 6 meses.

Paso 2: Dividí ese monto bruto por 2.

Paso 3: Al resultado restale los descuentos de ley (jubilación, obra social, etc.) para obtener el monto neto "de bolsillo".

Bonos y paritarias: la situación actual

Además del aguinaldo, el cierre de 2025 viene acompañado de negociaciones intensas en las paritarias municipales.

Muchos distritos están cerrando bonos de fin de año extraordinarios para compensar la inflación.

Estos pagos suelen ser sumas fijas no remunerativas y, en algunos casos, se pagan en fechas diferenciadas del aguinaldo (por ejemplo, primera semana de enero 2026).

Te sugerimos revisar las comunicaciones de Ministerio de Trabajo de la Provincia o el portal de tu municipio para novedades de último momento.