Aguinaldo y sueldos para Estatales Bonaerenses: fechas de cobro, cálculo y la puja por el bono en diciembre 2025

El último mes del año siempre llega con una carga de ansiedad adicional para los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. A las corridas típicas de las Fiestas y el cierre de año escolar o administrativo, se suma la necesidad imperiosa de contar con los recursos económicos para afrontar los gastos de la mesa navideña y las vacaciones. Para los casi 600.000 agentes que dependen del estado provincial —entre docentes, médicos, policías, judiciales y administrativos de la Ley 10.430—, la pregunta central de estos días es una sola: ¿Cuándo está la plata del aguinaldo en el cajero?

En un contexto económico donde la inflación ha golpeado el poder de compra, el Sueldo Anual Complementario (SAC) deja de ser un extra para convertirse en un componente vital del presupuesto familiar. A continuación, desglosamos toda la información disponible, el análisis de las proyecciones de pago y la situación del reclamado bono de fin de año.

El cronograma de diciembre: sueldos y el esperado medio aguinaldo

El Ministerio de Economía provincial, cartera que maneja la “caja” de la provincia más grande del país, viene ejecutando un esquema de pagos que busca descomprimir la demanda de efectivo en los bancos.

En primer lugar, es importante aclarar la situación de los haberes de noviembre. El pago de los sueldos regulares comenzó a acreditarse en los primeros días hábiles de este mes. Si sos jubilado o pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS), tus haberes ya deberían estar disponibles desde finales de noviembre. Para el resto de los activos (Policía, Servicio Penitenciario, Salud, Educación y Administración Central), el cronograma se ha desplegado durante esta primera semana de diciembre. Si aún tenés dudas sobre tu liquidación regular, podés chequear el detalle día por día aquí: Estatales Bonaerenses: Cronograma, Aguinaldo y Aumentos confirmados para Diciembre 2025

El plato fuerte: ¿Cuándo se cobra el Aguinaldo?

Vamos a lo importante. La ley de Contrato de Trabajo establece una fecha límite para el pago de la segunda cuota del SAC: el 18 de diciembre. Sin embargo, la administración pública bonaerense tiene su propia dinámica y logística. Mover los fondos para medio millón de empleados requiere una ingeniería financiera precisa.

Según las estimaciones basadas en el comportamiento histórico de la Tesorería provincial y fuentes gremiales, la intención del gobierno de Axel Kicillof es que el dinero esté acreditado antes del fin de semana previo a la Navidad.

Fecha límite legal: Jueves 18 de diciembre.

Jueves 18 de diciembre. Fecha probable de acreditación masiva: Viernes 19 de diciembre de 2025.

Esto significa que el viernes 19 sería el “día D” para que la gran mayoría de los estatales vean reflejado el monto en sus cuentas del Banco Provincia. Es fundamental entender que el aguinaldo se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del segundo semestre (julio-diciembre).

Si tuviste un aumento salarial fuerte en octubre o noviembre (producto de las últimas paritarias), tu aguinaldo será más alto, ya que tomará ese mes como referencia y no los anteriores. Para entender mejor cómo realizar tu propio cálculo y verificar que no te liquiden de menos, te recomendamos leer esta guía: Aguinaldo 2025 para Estatales Bonaerenses: Fecha de cobro y cómo calcular el monto de diciembre

¿Cómo verificar tu liquidación online?

Ya no es necesario esperar al recibo en papel. Para saber cuánto vas a cobrar exactamente de aguinaldo, tenés que acceder al sistema digital. A veces, los descuentos de IOMA o adelantos pueden generar confusiones.

Ingresá al portal SIAPE o al Portal del Empleado de GBA. Si sos docente, utilizá la plataforma ABC (Servicios ABC). Buscá la solapa “Mis Haberes”. Prestá atención al ítem “S.A.C. 2do Semestre 2025”. Si figura en “cero” o no aparece, es porque la liquidación aún no se cerró en el sistema, algo común hasta mediados de mes.

¿Hay Bono de Fin de Año para Estatales Bonaerenses?

Aunque el foco de las familias está puesto en el aguinaldo —que es un derecho adquirido y un monto seguro—, la discusión política y gremial gira en torno al Bono de Fin de Año. La diferencia es clave: el aguinaldo es sueldo; el bono es una suma extraordinaria y discrecional que decide el Gobernador.

Para este diciembre de 2025, el escenario es de incertidumbre. Mientras que provincias como Santiago del Estero han sacudido el tablero con bonos millonarios, y otras como Jujuy o Catamarca ya confirmaron sumas fijas para contener el malestar social, en Provincia de Buenos Aires el silencio oficial es la norma por ahora.

Los gremios estatales, con ATE y UPCN a la cabeza, junto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), están presionando para que se anuncie una suma fija que sirva de “puente” hasta la paritaria de 2026. El argumento es que la inflación de los últimos meses, sumada al aumento de tarifas, ha licuado los incrementos porcentuales logrados durante el año.

¿Qué dicen desde la Provincia?

Funcionarios cercanos a la gobernación indican que “los números están finos” y que la prioridad absoluta es pagar sueldos y aguinaldos. Sin embargo, no se descarta un anuncio de último momento hacia la tercera semana de diciembre, dependiendo de la recaudación provincial y de las transferencias nacionales.

Si querés saber qué provincias ya confirmaron el pago extra y comparar tu situación con la de otros empleados públicos del país, revisá este informe federal actualizado: El mapa de las provincias que ya confirmaron fechas de cobro para diciembre 2025

Además, para seguir el minuto a minuto de la negociación paritaria en la provincia y ver si finalmente se destraba el bono para los bonaerenses, podés consultar las novedades en este enlace: ¿Hay bono de fin de año para estatales bonaerenses en 2025? Novedades, paritarias y fechas de cobro

Tabla resumen de fechas y conceptos para Diciembre 2025

Para que te organices, te dejamos este cuadro con las fechas tentativas y confirmadas que manejan los gremios y la administración:

Concepto Estado Fecha de Cobro / Definición Sueldos Noviembre ✅ Cronograma confirmado Primeros 5 días hábiles de Diciembre (ya en curso). Medio Aguinaldo ⚠️ Proyectado Entre el 18 y 23 de Diciembre. Bono Extraordinario ❓ En duda Sin fecha (usualmente se paga entre Navidad y Año Nuevo si se aprueba). Reapertura Paritaria 🗣️ Solicitada Se esperan reuniones técnicas antes del 15 de diciembre.

La recomendación para todos los estatales es mantener la calma y verificar diariamente los canales oficiales y sus cuentas bancarias a partir del miércoles 17 de diciembre, momento en el cual deberían empezar a visualizarse los movimientos correspondientes al aguinaldo.