Calculadora de Aguinaldo 2025: Cuánto y cuándo deben cobrar los Estatales Bonaerenses en diciembre

Con la llegada de diciembre, la expectativa entre los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires se centra en el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Aunque el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aún no oficializó la fecha exacta del depósito, se espera que ocurra a mediados de mes, conforme a los plazos legales.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo de diciembre debe pagarse antes del día 18, con un plazo de gracia que puede extenderse hasta el 23 de este mes. Para los estatales bonaerenses, esta fecha es crucial, especialmente considerando que el sueldo de noviembre ya fue depositado en los primeros días de diciembre, y el de diciembre se cobrará recién en enero de 2026. Los jubilados y pensionados del IPS, por su parte, suelen cobrar el haber mensual y el aguinaldo de forma conjunta antes de fin de año.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

El cálculo del aguinaldo es una de las consultas más frecuentes. Para esta segunda cuota, se toma en cuenta el período comprendido entre julio y diciembre de 2025. El monto a percibir corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de ese semestre.

Paso a paso para calcular tu aguinaldo:

Revisá tus recibos de sueldo: Identificá el salario bruto más alto que hayas cobrado entre julio y diciembre de 2025. Considerá todos los conceptos: La “mayor remuneración” incluye el sueldo básico, horas extras, comisiones y cualquier otro adicional habitual. Aplicá el 50%: Dividí ese mejor sueldo bruto por dos. El resultado será el monto bruto de tu medio aguinaldo.

Ejemplo: Si tu mejor sueldo bruto en el segundo semestre fue de $1.000.000, tu aguinaldo bruto será de $500.000. Recordá que a este importe se le aplicarán los descuentos correspondientes a jubilación y obra social para obtener el neto de bolsillo.

¿Qué pasa si no trabajaste todo el semestre?

Si no estuviste empleado durante los seis meses completos (de julio a diciembre), te corresponde un aguinaldo proporcional. El cálculo se realiza de la siguiente manera:

(Mejor salario mensual / 12) x meses trabajados.

Incertidumbre sobre el Bono de Fin de Año

Hasta la fecha, no hay un anuncio oficial por parte del gobernador Axel Kicillof sobre el pago de un bono de fin de año para los empleados estatales bonaerenses. Si bien los gremios han planteado la necesidad de un refuerzo salarial para mitigar el impacto de la inflación, las negociaciones paritarias se han centrado principalmente en los aumentos al salario básico.

Esta situación contrasta con lo que ocurre en otras provincias como Santiago del Estero y Jujuy, o incluso a nivel nacional para ciertos sectores, donde ya se han confirmado pagos extraordinarios. En años anteriores, la gestión provincial ha otorgado bonos de este tipo, por lo que la posibilidad no está completamente descartada, aunque la falta de confirmación genera incertidumbre.

Recomendación para el uso del aguinaldo

Quienes cobran su salario a través del Banco Provincia pueden aprovechar las promociones especiales que la entidad suele lanzar en estas fechas. Descuentos y reintegros con Cuenta DNI en supermercados y carnicerías son habituales y pueden representar un ahorro significativo en las compras navideñas y de fin de año.