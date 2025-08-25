banner ad

Agosto se despide con días soleados y temperaturas primaverales

Francisco Díaz
agradable en otoño

La provincia de Buenos Aires inicia la última semana de agosto con buenas condiciones meteorológicas y un marcado ascenso en las temperaturas, lo que anticipa el paulatino retiro del invierno y la proximidad de la primavera, que llegará oficialmente en menos de un mes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes el cielo permanecerá despejado en gran parte del territorio bonaerense, con una mínima prevista de 7°C y una máxima que alcanzará los 21°C, configurando una jornada ideal para actividades al aire libre.

Para el martes, el panorama será similar, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 20°C. A mitad de semana, el miércoles se presentará con nubosidad parcial, aunque las marcas térmicas continuarán agradables, con mínimas de 9°C y máximas de 19°C.

El jueves mantendrá condiciones estables, con temperaturas que irán de los 11°C a los 19°C, mientras que el viernes cerrará la semana con un leve aumento: 12°C de mínima y hasta 22°C de máxima, bajo un cielo parcialmente nublado.

Este escenario marca una transición gradual hacia el clima primaveral, aunque las mañanas y noches frescas recuerdan que el invierno aún no se ha despedido por completo.

