Una abuela de 94 años transformó su pueblo en una galería de arte

Desde hace varios años, una abuela se dedica a embellecer su pequeño pueblo de mil habitantes. Lo hace por amor al arte y no recibe nada a cambio .

Cuando llega la primavera, Anezka Kasparkova, una vecina de 94 años que vive en Louka (República Checa), agarra algunas latas de pintura, un pequeño pincel y comienza a pintar las casas de sus vecinos con motivos tradicionales y un gusto exquisito . Se pasa días enteros adornando las ventanas y las paredes de las viviendas con preciosos diseños.

A pesar de haber adquirido fama tanto en su país como en Internet, ella insiste en que lo hace por placer. “Soy una artista. Disfruto de hacer esto y a la vez trato de ayudar a los vecinos de la aldea que quieren 'darle vida' a sus hogares", expresó.

Consultada sobre si su avanzada edad no era un impedimento para realizar tan trabajosa tarea la mujer dijo " La edad es sólo un número, sobre todo cuando se trata de dar rienda suelta a la creatividad ", aseguró.

Por último, agregó "No me imagino una vida sin trabajar o sin hacer algo que me motive, en este momento disfruto pintando paredes y embelleciendo a mi aldea, mientras continúe con vida lo seguiré haciendo".