¡A prepararse! Vuelve el calor a la Provincia de Buenos Aires con picos “veraniegos”

Tras un inicio de octubre con algunas marcas frescas, el tiempo en la provincia de Buenos Aires se encamina a un aumento significativo de las temperaturas que harán sentir un clima casi veraniego en los próximos días, aunque con el riesgo de inestabilidad y tormentas fuertes.

El panorama climático en la región central del país, y en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del territorio bonaerense, indica que la primavera se manifestará con fuerza, trayendo consigo días de calor que podrían superar ampliamente el promedio para el mes, antes de un nuevo descenso.

La inestabilidad marca el fin de semana largo

Si tenés planes para el fin de semana largo, es clave que estés atento al pronóstico, ya que la inestabilidad se instalará en la región, especialmente a partir del sábado.

El tiempo estará marcado por un aumento de la nubosidad que dará paso a fenómenos de precipitación. El sábado 11 de octubre, se esperan tormentas dispersas, que se intensificarán hacia la noche, con altas probabilidades de lluvia. El domingo 12 de octubre continuaría el mal tiempo con lluvias y lloviznas que mantendrán las temperaturas máximas bastante más bajas.

Día Condición del Cielo Máxima (aprox.) Probabilidad de Lluvia Miércoles 8/10 Soleado 22°C 0% Jueves 9/10 Mayormente nublado 23°C 10% Viernes 10/10 Nublado 23°C 10% Sábado 11/10 Tormentas dispersas/Lluvia 21°C 65%-75% Domingo 12/10 Lluvia / Lloviznas 16°C 75%-40% Lunes 13/10 Mayormente Soleado 22°C 10%

Vientos y descenso térmico

El período de lluvias estará acompañado por ráfagas de viento que pueden ser importantes, sobre todo el domingo, lo que genera un brusco descenso de la temperatura máxima para el cierre del fin de semana largo.

El sábado y domingo se registrarán vientos del sector sureste y sur, que ayudarán a que la temperatura baje significativamente.

y se registrarán vientos del sector sureste y sur, que ayudarán a que la temperatura baje significativamente. El lunes 13 feriado, la situación comenzará a mejorar, con cielo despejado y más sol, pero con una mañana bien fresca y una mínima que podría rondar los 7°C en el Gran Buenos Aires y zonas aledañas. Sin embargo, la máxima volverá a ser agradable, alcanzando unos 22°C.

Lo que se espera para el resto del mes

Los modelos de pronóstico a largo plazo ya habían advertido que la provincia de Buenos Aires tiene una alta probabilidad de registrar temperaturas superiores a lo normal durante todo el trimestre de octubre, noviembre y diciembre.

Esto implica que, si bien se esperan veranitos de San Juan (períodos de mucho calor seguidos de frentes fríos), la tendencia general será a un calor persistente.

Hay una chance del 50% de que la Provincia de Buenos Aires experimente calor extremo por encima de la media histórica en lo que resta del año.

de que la Provincia de Buenos Aires experimente calor extremo por encima de la media histórica en lo que resta del año. Ya se han visto picos que se acercaron a los 30°C en la región a principios de octubre.

en la región a principios de octubre. En las semanas siguientes, se esperan máximas que volverán a tocar los 27°C y hasta los 29°C, aunque con una primavera muy dinámica y la posibilidad de lluvias frecuentes.

Ante este escenario de temperaturas elevadas (para la época) y fenómenos de inestabilidad, es fundamental tomar precauciones. Recordá: