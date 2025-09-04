A pocos días de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, recomiendan consultar el padrón electoral

A solo tres días de las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires reiteró la importancia de que los votantes verifiquen su mesa y escuela de votación. Para ello, se encuentra disponible el padrón definitivo del Registro Nacional de Electores, que puede consultarse de forma online.

¿Cómo consultar tu lugar de votación?

Los electores pueden consultar el padrón haciendo CLICK AQUI.

Para acceder a la información, deberán:

Ingresar el número de DNI

Seleccionar sexo

Completar el código de seguridad del sistema

Una vez validados los datos, el sistema mostrará la escuela, dirección y mesa de votación asignadas.

La Justicia Electoral recomendó a la ciudadanía revisar sus datos con anticipación, debido a que se implementó un nuevo sistema de asignación de mesas utilizando inteligencia artificial (IA).

Este sistema busca optimizar la distribución de votantes y mejorar la organización del acto electoral, por lo que podrían existir modificaciones respecto a elecciones anteriores.