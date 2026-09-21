0km financiados: los créditos prendarios superaron a los planes de ahorro

Comprar un auto cero kilómetro en la Argentina cambió sus reglas de juego este 2026. Si estás pensando en renovar el auto o acceder a tu primer vehículo y no sabés qué vía de financiación conviene, los últimos datos del sector revelan un giro histórico: los créditos prendarios directos superaron por primera vez a los tradicionales planes de ahorro.

El vuelco histórico: el crédito prendario superó al plan de ahorro

De acuerdo con el último reporte emitido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la forma de financiar vehículos cero kilómetro se modificó drásticamente.

Durante los primeros ocho meses de 2026, las financieras de las marcas concentraron el 43,1% de las prendas sobre autos nuevos, superando al 41% correspondiente a los planes de ahorro. Los bancos explicaron un 13,5% y otros acreedores el 2,4% restante.

El contraste es contundente respecto al mismo período de 2025, cuando los planes de ahorro lideraban la preferencia con un 43,9% frente al 40,3% de las financieras de marca.

Casi la mitad de los 0km se venden con financiación

Durante el mes de agosto, se inscribieron 22.439 prendas sobre vehículos nuevos, lo que significó un leve repunte del 0,4% en comparación con julio.

Esta cifra de prendas representó el 49,9% del total de patentamientos del mes. Esto demuestra que prácticamente la mitad de los automóviles cero kilómetro que salen a la calle en el país se compran mediante algún esquema de financiamiento.

Las cifras del mercado: menos prendas acumuladas que en 2025

A pesar de la mayor adopción de los créditos prendarios sobre los planes, el volumen global de operaciones financiadas registró un retroceso.

Entre enero y agosto de 2026, se constituyeron 184.007 prendas, frente a las 213.235 registradas en el mismo lapso del año anterior. Esto representa una caída acumulada del 13,7% (unas 29.228 operaciones menos).

El desglose mensual muestra que sólo marzo tuvo variación positiva interanual (3% con 23.147 prendas), mientras que el resto de los meses del año registraron caídas, alcanzando su punto más bajo en mayo con un descenso del 30,6%.

Las marcas de autos con mayor nivel de financiación

La incidencia del crédito o el plan varía según cada automotriz:

Peugeot : Lidera el ranking con el 73% de sus patentamientos financiados.

: Lidera el ranking con el de sus patentamientos financiados. Citroën : Se ubica en segundo lugar con un 71% .

: Se ubica en segundo lugar con un . Fiat : Completa el podio con el 70% de sus ventas a través de crédito.

: Completa el podio con el de sus ventas a través de crédito. Otras marcas destacadas: Nissan (66%), Renault (60%), Chevrolet (57%) y Volkswagen (54%).

En el extremo opuesto, las firmas con menor proporción de unidades financiadas sobre sus ventas totales fueron Chery (22%), Honda (18%) y BYD (12%).