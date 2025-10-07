VTV: Descubrí cómo acceder al 50% de descuento en octubre en Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ofrece una nueva oportunidad de ahorro. Este mes, conductores elegibles podrán acceder a un descuento del 50% en el costo del trámite, lo que representa un alivio para el bolsillo de muchas familias.

¿Quiénes se benefician del 50% de descuento en la VTV?

El gobierno provincial ha establecido que los jubilados y pensionados son los principales beneficiarios de esta promoción. Esta rebaja se puede utilizar una vez al año y es válida para un único vehículo. Es importante mencionar que el vehículo debe contar con el control técnico vigente y que no se puede combinar con otros descuentos disponibles.

Además, taxis, remises y vehículos de transporte escolar también se benefician de este mismo descuento del 50%. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, esta promoción no es acumulable con otros beneficios.

Costos de la VTV en octubre 2025: ¿cuánto se ahorra realmente?

Gracias a la promoción, los valores de la VTV en la Provincia de Buenos Aires quedan así:

Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $15.928,18 (valor total: $31.856,35 )

(valor total: ) Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $23.892,26 (valor total: $47.784,52 )

(valor total: ) Motovehículos de más de 600 cc: $31.856,35 (valor total: $63.712,70 )

(valor total: ) Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $39.820,44 (valor total: $79.640,87 )

(valor total: ) Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $71.676,79 (valor total: $143.353,57 )

(valor total: ) Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $23.892,26 (valor total: $47.784,52 )

(valor total: ) Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $35.838,40 (valor total: $71.676,79)

Esta rebaja notoria promete ayudar no solo a los jubilados, sino también a los servicios esenciales que utilizan estos vehículos.

Consecuencias de no realizar la VTV a tiempo

Es fundamental recordar que todos los vehículos deben aprobar esta verificación para poder circular. En caso de no pasar, los conductores tendrán 60 días para realizar las correcciones necesarias. Durante este período no podrán circular con el vehículo, lo que podría resultar en infracciones de tránsito si no se cumple con la normativa.