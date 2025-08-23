Viral: Una vidente predijo la renuncia de Javier Milei por problemas judiciales de Karina Milei

Un video publicado el 11 de agosto de 2025 se volvió viral en las últimas horas al mostrar a una vidente mendocina, quien previamente predijo el triunfo de Javier Milei dos años antes según un usuario que compartió el video, anticipando la renuncia del presidente argentino debido a problemas judiciales que involucran tanto al mandatario como a su hermana, Karina Milei. La predicción, que precede al reciente escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, ha generado un fuerte impacto en las redes sociales.

La predicción que sacudió las redes

En el video, la vidente mendocina afirma: “Veo al presidente argentino renunciando”. Según su relato, Milei enfrentaría presiones de políticos, el pueblo y, de manera más significativa, problemas legales que afectan tanto a él como a su hermana, Karina. La vidente añadió que estos conflictos judiciales serían el factor determinante para su dimisión, y que el poder sería asumido por “una persona masculina de diferentes ideas, de otro partido político, muy allegado a Cristina Kirchner”.

El video cobró relevancia tras el escándalo desatado por los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, donde se menciona un supuesto esquema de coimas que involucraría a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al asesor Eduardo “Lule” Menem.

El escándalo de la ANDIS

La Justicia argentina avanzó con allanamientos en el marco de una investigación por presuntas coimas relacionadas con contrataciones estatales en la ANDIS. Diego Spagnuolo, quien registró 41 visitas a la Quinta de Olivos.

Durante los allanamientos, se secuestró el teléfono celular de Spagnuolo, considerado una pieza clave para esclarecer la trama de presuntos retornos y coimas. Los audios filtrados del exfuncionario, en los que se menciona a Karina Milei como una de las principales involucradas, han intensificado el escándalo y alimentado las especulaciones sobre el futuro político del gobierno.

Repercusiones en las redes

La combinación de la predicción de la vidente y los recientes acontecimientos judiciales ha generado un aluvión de reacciones en las redes sociales, donde usuarios debaten sobre la veracidad de la videncia y las implicaciones políticas del caso. Por el momento, ni el presidente Milei ni su entorno han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.

El caso continúa en desarrollo, con la Justicia enfocada en desentrañar los detalles de las presuntas irregularidades en la ANDIS, mientras la opinión pública sigue expectante ante los próximos pasos del gobierno.