Viernes bajo alerta por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas fuertes que abarca gran parte del territorio bonaerense.

La jornada de este viernes comenzó con abundantes precipitaciones y durante la primera mitad del día soplarán vientos del Norte y Noroeste, aportando aire templado y manteniendo temperaturas relativamente altas, con máximas cercanas a los 23°C, luego de los más de 30°C registrados el jueves.

El fin de semana: lluvias, viento y descenso de temperatura

Las precipitaciones más intensas se concentrarán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando se espera la llegada de vientos del Sur con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, provocando un brusco descenso térmico y el comienzo de una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

El sábado presentará una máxima de 21°C, con cielo de parcialmente a mayormente nublado, y lluvias que tenderán a disminuir hacia la tarde.

Para el domingo, se anticipa una jornada más estable, con mínimas de 12°C y máximas de 23°C, y cielo parcialmente nublado en buena parte del centro y este de la provincia.

El lunes vuelve el aire frío

A pesar de estar en plena primavera, el inicio de la próxima semana traerá un marcado descenso de temperatura: el lunes las mínimas rondarán los 12°C y las máximas apenas llegarán a los 16°C, acompañadas de vientos del sector Sur.

El martes se prevé aún más frío, con mínimas cercanas a los 9°C, cielo cubierto y sin lluvias.

El miércoles continuará con ambiente fresco, máximas de 16°C, y viento del Sudeste que luego rotará al Noreste.

A partir del jueves y durante el primer fin de semana de noviembre, se espera un ascenso paulatino de las temperaturas, con valores más acordes a la estación, entre los 23 y 24°C.

Recomendación: ante posibles tormentas fuertes, evitar circular por calles anegadas, retirar objetos sueltos de patios o balcones y mantenerse informado a través de los reportes del SMN.