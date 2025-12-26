Banco Nación lanzó “Viaja+”: préstamos y 12 cuotas sin interés para el verano 2026

El Banco Nación presentó su programa estratégico para la temporada 2026. Préstamos de hasta 5 millones de pesos a tasa fija, financiación extendida en hotelería y descuentos claves en combustible y gastronomía. Conocé la letra chica y cómo acceder desde tu celular.

Una inyección de pesos para salvar la temporada de Verano 2026

En un movimiento anticipado para dinamizar el turismo interno, el Banco de la Nación Argentina (BNA) oficializó el lanzamiento de “Viaja+”, su paquete de beneficios exclusivos para el verano 2026. La propuesta busca competir fuerte en el mercado financiero ofreciendo herramientas que permitan a las familias argentinas congelar precios y financiar sus vacaciones en un contexto donde el cuidado del bolsillo es prioridad.

La iniciativa, presentada por la cúpula del BNA junto a la Secretaría de Turismo, no solo abarca descuentos tradicionales, sino que introduce una línea de crédito específica para alojamiento con condiciones muy por debajo de la inflación proyectada.

El plato fuerte: Préstamos personales “Viaja+”

La gran novedad de este año es la línea de préstamos personales de destino específico. Si ya sos cliente del banco y tenés la app BNA+, podés solicitar fondos para cubrir gastos de alojamiento y alquiler de sombra (carpas y sombrillas) en balnearios de la Costa Atlántica y otros destinos nacionales.

Monto máximo: Hasta $5.000.000 (cinco millones de pesos).

Hasta $5.000.000 (cinco millones de pesos). Plazos de devolución: Podés elegir pagar en 9, 12, 15 o 18 meses.

Podés elegir pagar en 9, 12, 15 o 18 meses. Tasa de interés: Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 28%. Un porcentaje sumamente competitivo comparado con las tasas de refinanciación de tarjetas o préstamos personales tradicionales.

Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 28%. Un porcentaje sumamente competitivo comparado con las tasas de refinanciación de tarjetas o préstamos personales tradicionales. Destino: Exclusivo para hotelería y balnearios dentro del territorio nacional.

El trámite es 100% digital a través de la aplicación y la acreditación es inmediata, lo que te permite cerrar reservas en el momento.

Financiación con tarjetas: hasta 12 cuotas sin interés

Para quienes prefieren no tomar deuda en efectivo y usar sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, el programa despliega un abanico de cuotas sin interés que cubre prácticamente toda la cadena turística. El dato clave: los beneficios aplican todos los días de la semana.

Alojamientos y Agencias de Viaje

Podés financiar hoteles, hosterías, campings y paquetes turísticos en hasta 12 cuotas sin interés. Esto aplica tanto para compras presenciales en los más de 2.500 prestadores adheridos como a través del portal propio del banco, “BNA Viajes”.

Alquiler de Autos

La movilidad también entra en el plan. Las rentadoras de vehículos adheridas ofrecen financiación en hasta 12 cuotas sin interés, ideal para quienes planean recorrer el sur o el norte argentino y necesitan libertad de movimiento.

Pasajes aéreos y terrestres

Para llegar a destino, el banco ofrece un beneficio mixto: 10% de descuento sin tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés en vuelos de cabotaje y micros de larga distancia. Para acceder a este descuento, es requisito fundamental pagar a través de MODO desde la app BNA+.

El ahorro diario: Gastronomía y Regionales

Una vez en destino, el programa “Viaja+” busca aliviar los gastos corrientes, que suelen ser los que desajustan el presupuesto.

Gastronomía: 20% de ahorro en restaurantes, bares y locales de comida rápida. Tope de reintegro: $10.000 por compra.

20% de ahorro en restaurantes, bares y locales de comida rápida. $10.000 por compra. Productos Regionales: Si querés traer alfajores, vinos o artesanías, tenés un 20% de descuento (con tope de $20.000 mensuales) y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.

Cómo aprovecharlo al máximo: Guía paso a paso

Para que no te pierdas ningún beneficio, tené en cuenta estos tres puntos fundamentales:

Descargá la App: La mayoría de los descuentos fuertes (especialmente los reintegros en comida y pasajes) requieren que pagues usando el código QR de MODO desde la aplicación BNA+. El plástico físico solo te servirá para las cuotas en algunos comercios, pero podrías perderte el reintegro. Verificá el prestador: Antes de reservar, consultá si el hotel o la agencia está adherida al programa “Viaja+”. Podés chequear el listado actualizado en la web oficial del banco o en el portal BNA Viajes. Adelantate a la inflación: Con una TNA del 28% en los préstamos y 12 cuotas sin interés en tarjetas, la estrategia financiera más inteligente es congelar el precio de tu alojamiento ahora y pagarlo durante 2026.

Dato para monotributistas y autónomos: Si sos prestador turístico y querés ofrecer estos beneficios a tus clientes para no perder ventas, también debés tener una cuenta en el Banco Nación para adherirte al programa.

¿Ya definiste tu destino para este verano 2026 o seguís buscando precios? Si tenés cuenta en el Nación, revisá tu límite de compra en cuotas antes de empezar a reservar.