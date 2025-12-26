Un lobo marino sorprendió en la costanera de Vicente López en Navidad: así fue el rescate

Un lobo marino apareció este jueves 25 en la costanera de Vicente López, en la Provincia de Buenos Aires, un área urbana alejada de su hábitat natural. El animal, que se mostró desorientado, fue visto por los vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre su presencia.

El avistamiento tuvo lugar en la mañana, específicamente en la intersección de Urquiza y el río. Imágenes capturadas por residentes mostraron al mamífero descansando en la arena y regresando al agua en varias oportunidades.

El rescate del lobo marino encontrado en la costanera

Tras el avistamiento, la Prefectura Naval Argentina y la Defensa Civil intervinieron de inmediato. Según informa TN, aguardaron la llegada de un equipo especializado para llevar a cabo el rescate del ejemplar.

“Desde las 8 de la mañana, ya lo había visto. Estaba descansando en la playa, volviendo al río y luego reapareciendo. En este momento, ha vuelto al agua”, comentó Olga, una de las vecinas que grabó imágenes del animal marino.

Mientras tanto, fuentes municipales confirmaron a Infobae que la Fundación Temaikén trabaja en la costanera para recuperar el ejemplar. “Desde que el lobo marino regresó al agua, están esperando a que se acerque a la orilla”, señaló el gobierno local.

Recomendaciones ante avistamientos de lobos marinos en la costanera

Especialistas advirtieron sobre la importancia de no aproximarse a estos mamíferos pinnípedos, como se les denomina en el ámbito científico. Asimismo, en caso de ver uno, no se debe intentar devolverlo al agua sin asistencia profesional.

Si bien el animal puede parecer dócil, podría encontrarse en estado de shock, lo que aumenta el riesgo de que reaccione mordiendo o golpeando con sus aletas. Esta precaución es esencial para evitar accidentes tanto para las personas como para el lobo marino en la costanera.

La presencia habitual de fauna marina en el Río de la Plata

La aparición de mamíferos marinos en la costa de Buenos Aires no es inusual. En varias ocasiones, se han registrado avistamientos de diferentes especies en el área:

Leones marinos sudamericanos y focas

Ballenas

Delfines franciscana

Delfines nariz de botella

La foca frecuentemente proviene de colonias de cría ubicadas en la costa uruguaya, en particular desde la Isla de Lobos. Ocasionalmente, estos ejemplares aparecen aislados en aguas argentinas.

Otros casos recientes en la región

Como antecedente reciente, este año se registraron dos varamientos de ballenas en las aguas frescas del Río de la Plata. En ese momento, la Fundación Cethus informó que los cuerpos de estos cetáceos fueron encontrados frente a la costa de Vicente López y luego cerca de Tierra Santa, en la costa de Buenos Aires.

En ambos casos, la Prefectura Naval remolcó los cuerpos a aguas más profundas para su disposición final. Estos hallazgos destacan el vínculo ancestral entre los mamíferos acuáticos y los humanos en la región del Río de la Plata.

La situación del lobo marino en la costanera de Vicente López se inscribe dentro de una serie de encuentros recientes con fauna marina en áreas urbanas de provincia de Buenos Aires.