Último domingo de febrero con calor moderado: ¿cómo sigue el tiempo?

Este domingo 22 de febrero marca el último domingo del mes, una particularidad que se repite cada año debido a que febrero es el mes más corto del calendario. Tiene 28 días y, en años bisiestos, 29, ya que el calendario gregoriano ajusta el año solar —que dura aproximadamente 365 días y 6 horas— incorporando un día extra cada cuatro años para mantener el equilibrio astronómico.

En la provincia de Buenos Aires, el cierre de febrero encuentra a muchas familias disfrutando de los últimos tramos del verano. Aunque la temporada estival comenzó el 21 de diciembre, su etapa final ya se hace sentir: los días son progresivamente más cortos y la luz solar comienza a reducirse a medida que el hemisferio sur se acerca al equinoccio de marzo.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo se presenta con cielo mayormente nublado en territorio bonaerense, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y 28 grados, configurando una jornada cálida pero sin extremos.

Para el lunes se anticipa una leve desmejora en las condiciones, con probabilidad de algunas lluvias y posibles tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Los valores térmicos oscilarán entre los 20 y 28 grados.

El martes, en tanto, se espera una mejora con cielo sin precipitaciones y un ascenso de la temperatura máxima, que podría alcanzar los 31 grados, mientras que la mínima rondaría los 21 grados.

Así, febrero se despide con condiciones típicamente veraniegas, aunque con señales claras de que el verano bonaerense inicia su tramo final, acompañado por atardeceres cada vez más tempranos y un clima que lentamente comenzará a anticipar la transición hacia el otoño.