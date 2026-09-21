Triple crimen de chascomús: la fiscalía pidió prisión perpetua para francisco reddy

El juicio por el triple crimen de Chascomús ingresó este lunes en una instancia decisiva. Durante la jornada de alegatos desarrollada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, el fiscal Juan Manuel Dávila solicitó la pena de prisión perpetua para Francisco Waldemar Reddy, único acusado por las muertes de su padre, su hermano de 12 años y la pareja de su progenitor.

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento rural Los Pinos, ubicado junto a la Ruta 2, en jurisdicción del partido de Chascomús. Allí fueron asesinados Diego Reddy, de 44 años; María Eugenia Suárez, de 47; e Ignacio Reddy, de 12 años.

Durante su exposición, el fiscal reconstruyó lo sucedido aquella tarde y sostuvo que las pruebas incorporadas durante el juicio permiten atribuirle al acusado la autoría de los tres homicidios. Según la hipótesis presentada por la acusación, María Eugenia Suárez fue atacada mientras se encontraba cocinando en la vivienda rural.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Ignacio habría advertido lo ocurrido e intentado escapar, pero fue alcanzado en las inmediaciones de un galpón, donde recibió un disparo y posteriormente sufrió fuertes golpes. El niño fue trasladado con vida al Hospital Municipal de Chascomús, donde finalmente falleció.

En cuanto a Diego Reddy, la Fiscalía indicó que se encontraba trabajando con un tractor cuando se aproximó hacia la vivienda y, tras advertir la situación, intentó alejarse del lugar. Según la acusación, fue alcanzado a unos 200 metros de la casa y recibió disparos que provocaron su muerte.

Uno de los puntos centrales del alegato estuvo relacionado con el posible móvil de los crímenes. Para el fiscal Dávila, detrás de los homicidios habrían existido cuestiones económicas y conflictos derivados de la situación familiar.

En ese sentido, la acusación hizo referencia a las deudas que mantenía el imputado, a la compra de una camioneta realizada el día anterior y a la venta de 18 animales pertenecientes a su padre, operación que, según sostuvo la Fiscalía, Diego Reddy desconocía.

El representante del Ministerio Público también puso especial énfasis en las distintas explicaciones que habría dado Reddy después de los hechos y en la hipótesis de un supuesto secuestro extorsivo, considerada por la acusación como parte de las maniobras destinadas a desviar la investigación.

Con esos elementos, la Fiscalía pidió que Francisco Reddy sea condenado a prisión perpetua, bajo las calificaciones de homicidio calificado por alevosía, en concurso real con homicidio simple y homicidio agravado por el vínculo.

Tras el alegato de la acusación llegó el turno del defensor oficial Diego González, quien cuestionó la investigación y sostuvo que había sido incompleta y sesgada. La estrategia defensiva se concentró especialmente en plantear la posibilidad de que hubiera existido otra persona en el establecimiento rural al momento de los crímenes.

La Defensa mencionó, entre otros elementos, una huella digital encontrada en una camioneta y registros de telefonía que ubicarían en las cercanías del establecimiento a un amigo del acusado. A partir de esos argumentos, González consideró que no existen pruebas suficientes para atribuir de manera concluyente los tres homicidios a su defendido y solicitó su absolución.

De esta manera quedaron planteadas ante el Tribunal las dos posiciones enfrentadas: la Fiscalía reclamó prisión perpetua, mientras que la Defensa pidió la absolución.

Ahora todas las miradas estarán puestas en la decisión de los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.

Según se informó al finalizar la audiencia, la sentencia se conocerá el próximo 5 de octubre, cuando finalmente se sabrá cuál será la resolución judicial en uno de los casos que mayor conmoción generó en Chascomús y toda la región durante los últimos años.