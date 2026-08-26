Triple crimen de chascomús: en septiembre juzgarán al acusado de matar a su padre, la pareja de éste y su hermanito

Uno de los procesos judiciales más esperados de los últimos años en Chascomús y la región ya tiene una nueva fecha de inicio.

El próximo jueves 10 de septiembre comenzará en los Tribunales de Dolores el juicio oral contra Francisco Waldemar Reddy, único acusado por el estremecedor triple crimen ocurrido a fines de 2023 en un establecimiento rural del partido de Chascomús.

El debate debía comenzar originalmente el 10 de agosto de 2026, pero cuestiones de carácter procesal obligaron a postergarlo exactamente un mes. La nueva fecha fue fijada para el 10 de septiembre, cuando Reddy deberá sentarse finalmente frente al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores para responder por los asesinatos de su padre, Diego Reddy; María Eugenia Suárez, pareja de su progenitor; y su hermano menor, Ignacio Reddy, de apenas 12 años.

La llegada del expediente a juicio genera una enorme expectativa entre familiares, amigos y allegados a las víctimas, que llevan más de dos años y medio aguardando esta instancia. La conmoción no solamente está relacionada con la muerte de tres integrantes de una misma familia, sino también con la extrema violencia atribuida al acusado y el vínculo que lo unía con las víctimas: el joven que llegará al banquillo es hijo de Diego y hermano de Ignacio.

Una tarde de horror en un campo de Chascomús

El triple crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2023, entre la tarde y las primeras horas de la noche, en el establecimiento rural conocido como “Los Pinos”, situado en el Cuartel IV del partido de Chascomús, sobre el camino denominado Bajada Puerta del Diablo y a unos diez kilómetros de la Autovía 2.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, la acusación sostiene que Francisco Reddy habría desplegado una secuencia de ataques contra las tres víctimas en distintos sectores del establecimiento. María Eugenia Suárez, Diego Reddy e Ignacio Reddy fueron asesinados mediante disparos, en una sucesión que los investigadores reconstruyeron a partir de las escenas encontradas, las pericias y otros elementos incorporados al expediente.

La crueldad atribuida a los hechos y, especialmente, que el principal acusado sea un integrante directo de la propia familia hicieron que el caso trascendiera rápidamente los límites de Chascomús y Dolores y provocara una profunda conmoción en toda la región.

Las pruebas que llevaron a Francisco Reddy al banquillo

Durante la investigación se reunieron diferentes elementos que, según la acusación, comprometen al imputado. Entre ellos figuran el arma secuestrada, vainas servidas, huellas y registros de cámaras de seguridad, además de otros indicios que fueron incorporados a la causa.

Uno de los elementos centrales fue una carabina calibre .22, que según la investigación había sido pedida prestada por el acusado a un familiar. El arma fue hallada por la Policía Científica oculta detrás del asiento trasero de la camioneta Chevrolet S10 utilizada por Reddy. También resultaron relevantes las cámaras de seguridad que registraron movimientos de ese vehículo durante la tarde en la que se produjeron los asesinatos.

Además, durante las primeras horas de la investigación surgieron contradicciones vinculadas con una importante suma de dinero que Reddy habría llevado al establecimiento rural, circunstancia que también llamó la atención de los investigadores.

Pese al avance de la causa, el móvil del triple crimen continúa siendo uno de los grandes interrogantes que rodean el caso.

Nunca declaró ante la Justicia

Otro aspecto que marcó la investigación fue la decisión de Francisco Reddy de guardar silencio. El fiscal Jonatan Robert intentó recibirle declaración indagatoria en dos oportunidades, pero el acusado hizo uso de su derecho constitucional a no declarar. De ese modo llegará al debate oral sin haber brindado hasta ahora su versión de lo sucedido aquella tarde.

Reddy fue detenido el 1 de enero de 2024 y permanece privado de su libertad. Al momento de los hechos integraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otro elemento que aumentó el impacto que produjo el caso desde sus primeras horas.

¿De qué delitos está acusado?

La acusación diferencia jurídicamente cada una de las tres muertes. Francisco Waldemar Reddy llegará a juicio imputado por homicidio calificado por el vínculo por el asesinato de su padre Diego Reddy; homicidio agravado por alevosía por la muerte de María Eugenia Suárez; y homicidio simple por el asesinato de Ignacio Reddy.

Se trata de imputaciones de extrema gravedad y, de ser considerado penalmente responsable en los términos sostenidos por la acusación, Reddy enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua. Esa expectativa punitiva ya había sido expresamente señalada durante la instrucción y fue uno de los fundamentos considerados al momento de disponer su prisión preventiva.

El mismo Tribunal que juzgó el crimen de Fernando Báez Sosa

El juicio se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, el mismo cuerpo judicial que intervino en el histórico juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, realizado en 2023.

La intervención de ese Tribunal y la gravedad de las acusaciones anticipan un debate de enorme repercusión regional.

Una espera que llegará a su instancia decisiva

La postergación dispuesta en agosto significó un mes más de espera para familiares y amigos de Diego, María Eugenia e Ignacio, quienes aguardan desde hace más de dos años y medio que las pruebas reunidas durante la investigación sean expuestas y analizadas públicamente ante los jueces.

Será entonces cuando uno de los episodios más estremecedores ocurridos en la región de Chascomús en los últimos años ingrese finalmente en su etapa judicial decisiva. Tres integrantes de una familia fueron asesinados y el único acusado es el propio hijo de una de las víctimas y hermano de otra.

Familiares, amigos y allegados esperan ahora que, después de una extensa investigación y una postergación que prolongó la incertidumbre, el 10 de septiembre comience finalmente el juicio que deberá determinar la responsabilidad penal de Francisco Waldemar Reddy