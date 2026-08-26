Chau al frío más intenso: las temperaturas comienzan a subir en la provincia

La provincia de Buenos Aires transita este miércoles 26 de agosto los últimos días del invierno meteorológico con un panorama que comienza a mostrar algunos cambios: las temperaturas tienden a recuperarse en buena parte del territorio bonaerense, aunque la inestabilidad y las lluvias tendrán presencia en algunos sectores. El escenario será variable durante las próximas jornadas, pero con una certeza en el calendario: agosto se acerca a su final y cada día falta menos para la llegada de la primavera.

🌥️ Miércoles con nubosidad, viento y algunas lluvias

Durante este miércoles se espera una jornada con abundante nubosidad y períodos de inestabilidad en diferentes sectores de la Provincia, con mayor probabilidad de precipitaciones hacia determinadas áreas del centro y sur bonaerense.

El viento del sector norte y noreste favorecerá, al mismo tiempo, una recuperación de las temperaturas, especialmente en el interior provincial. En algunos puntos las máximas pueden acercarse o incluso superar los 20 grados, mientras que hacia la franja costera los registros permanecerán considerablemente más moderados.

De esta manera, comienza a quedar atrás el escenario de frío más riguroso que caracterizó varias jornadas de agosto, aunque esto no significa que el invierno haya terminado y todavía pueden producirse descensos térmicos antes de la llegada de septiembre.

🌧️ Jueves: continuará la inestabilidad

Para el jueves 27 se mantendrá un panorama variable. Algunas zonas bonaerenses todavía podrán registrar lluvias débiles o períodos de tiempo inestable, mientras que en otras comenzarán a observarse mejoramientos temporarios.

Las temperaturas continuarán relativamente agradables para esta altura del año. En sectores del interior provincial las máximas podrían ubicarse alrededor de los 20 grados, mientras que cerca de la costa el ambiente seguirá siendo más fresco.

🌤️ Viernes: mejora y temperaturas agradables

El viernes 28 aparece, por el momento, como una jornada con mejores condiciones meteorológicas en buena parte de la Provincia.

Se esperan nubes alternando con períodos de sol, mientras que las temperaturas máximas volverían a alcanzar valores cercanos a los 20 grados en diferentes sectores del interior. En la costa atlántica, como es habitual, el ambiente permanecerá más fresco.

Las mañanas, de todas maneras, continuarán siendo frías, dejando en claro que el invierno todavía permanece vigente.

☀️ ¿Cómo estará el último fin de semana de agosto?

El sábado 29 se perfila con condiciones mayormente estables en amplias zonas bonaerenses, aunque podrán presentarse bancos de niebla o neblina durante las primeras horas y abundante nubosidad en algunos sectores.

Las máximas podrían nuevamente ubicarse cerca de los 20 o 21 grados en el interior, configurando una tarde bastante agradable para fines de agosto.

Para el domingo 30, último domingo de agosto, los pronósticos muestran por ahora un escenario algo más variable, con nubosidad y posibilidad de alguna precipitación aislada en determinados sectores, por lo que habrá que seguir la evolución de las condiciones durante los próximos días.

🌸 Cada día un poquito más cerca de la primavera

Agosto comienza lentamente a despedirse y el paisaje cotidiano también empieza a mostrar señales del cambio de estación. Cada día que pasa nos acercamos un poco más a la primavera, que comenzará el próximo 21 de septiembre según la fecha convencional con la que se celebra su llegada en Argentina.

Además, a medida que avanzamos hacia septiembre, los días continúan ganando minutos de luz solar: amanece progresivamente más temprano y el atardecer se produce cada vez más tarde.