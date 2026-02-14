Trágico accidente en la Ruta 2: Un muerto y varios heridos entre Castelli y Dolores

El primer día del fin de semana extra largo de Carnaval comenzó con una tragedia en la Autovía 2.

Una persona perdió la vida este sábado por la mañana luego de protagonizar un violento accidente de tránsito a la altura del kilómetro 191, en el tramo comprendido entre Castelli y Dolores.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro vial involucró a una Ford EcoSport y a una camioneta Toyota. Por causas que se intentan establecer, el conductor de uno de los vehículos perdió el control, impactó contra el otro rodado y falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

A raíz del choque, uno de los carriles de la autovía debió ser completamente cortado para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. La restricción generó importantes demoras en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros, en momentos en que miles de vehículos se desplazaban hacia la costa atlántica para aprovechar el feriado de cuatro días.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Castelli, servicios de emergencias médicas, Policía Vial y personal de AUBASA, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, peritaje y ordenamiento del tránsito.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el hecho.