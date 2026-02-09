Tragedia en la Ruta 65: Un policía y una joven perdieron la vida en un accidente

Según la información oficial, el accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por Claudio Antonio Ponce, de 38 años y oriundo de Chacabuco, y un automóvil Renault Fluence, al mando de Lionel Alan Bernabé Berzaghi, de 31 años, oficial de Policía domiciliado en Rojas, Provincia de Buenos Aires.

El oficial de policía que se encontraba internado en grave estado falleció en las últimas horas, sumándose a la joven de 23 años que perdió la vida en el lugar del siniestro.

Lo que comenzó como una tarde de domingo terminó en una tragedia que conmociona a la región. Tras el brutal choque frontal ocurrido este domingo en la intersección del Camino del Resero y la Ruta Provincial 65, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una segunda víctima, elevando a dos el número de fallecidos por el siniestro.

Las víctimas

La primera víctima fatal fue identificada como Sharon Solange Sosa, de 23 años, quien viajaba como acompañante en un Renault Fluence y falleció de manera instantánea en el lugar debido a la violencia del impacto.

En las últimas horas, se confirmó el deceso de Alan Berzaghi, oficial de la Policía Bonaerense oriundo de la localidad de Rojas. Berzaghi conducía el automóvil y, tras el choque, había sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridas de extrema gravedad. Pese al esfuerzo de los profesionales médicos, su cuerpo no resistió las lesiones sufridas.

El siniestro

El accidente se produjo en un tramo crítico que conecta la Ruta 188 con el puente de alto nivel. Por causas que aún son materia de investigación por parte de la Policía Científica, el Renault Fluence en el que viajaban los jóvenes colisionó de frente contra una camioneta.

El conductor del vehículo mayor, un hombre con domicilio en Chacabuco, resultó con heridas de carácter leve y fue asistido en el lugar, quedando fuera de peligro.

Conmoción y luto

La noticia ha generado un profundo pesar tanto en Junín como en Rojas. Compañeros de la fuerza policial y allegados de las víctimas expresaron su dolor en redes sociales, mientras la comunidad vuelve a poner el foco en la peligrosidad de los cruces viales en la zona de la avenida de Circunvalación y las rutas perimetrales.

La causa ha sido caratulada preventivamente como “Doble homicidio culposo”, con intervención de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Junín, que coordinará las pericias mecánicas para determinar las responsabilidades del trágico suceso.