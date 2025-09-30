Tragedia en el fútbol: un chico de 13 años muere tras descompensarse en la cancha

Sofía Martínez

Una profunda conmoción sacudió al ámbito deportivo en Córdoba tras la trágica muerte de un adolescente de 13 años durante un partido de fútbol. El suceso tuvo lugar en la localidad de Sebastián Elcano y se ha convertido en noticia por la repentina forma en que el menor se descompensó.

Detalles del Trágico Suceso en el Partido de Fútbol

El joven, oriundo de Las Arrias, se encontraba participando en un encuentro entre el Club Social y Deportivo y el Ilusión del Norte. Testigos relataron que, de manera inesperada, el adolescente se desplomó en plena cancha.

Mientras algunos asistentes trataban de entender lo que sucedía, se activaron protocolos de emergencia: el menor fue trasladado en ambulancia al hospital municipal. En el camino, su madre junto a una enfermera intentaron realizar maniobras de reanimación.

Consecuencias Inmediatas y Reacciones

Al llegar al centro de salud, se confirmó el lamentable fallecimiento del adolescente. Las primeras informaciones apuntan a que la causa de su muerte podría haber sido un paro cardiorrespiratorio.

Tras la tragedia, la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas que llevaron a la muerte del menor, procedimiento que se llevará a cabo antes de la entrega del cuerpo a la familia.

Impacto en la Comunidad Local y el Deporte Infantil

Este dramático suceso ha generado un profundo impacto en la comunidad de Sebastián Elcano y en el ámbito del deporte infantil en la región. Las autoridades y los clubes de fútbol locales están en alerta ante este incidente, que resalta la importancia de contar con protocolos de salud y seguridad adecuados en eventos deportivos.

