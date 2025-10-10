Tragedia en Castelli: un joven de 23 años fue asesinado en la plaza principal

Una violenta escena conmocionó esta madrugada a la comunidad bonaerense de Castelli.

Cerca de las primeras horas del viernes, una persona fue apuñalada y perdió la vida en plena plaza principal de la ciudad.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió por causas que aún se investigan, y la víctima de 23 años de edad oriundo de la ciudad de Chascomús pero con domicilio en Castelli murió en el lugar producto de la grave herida recibida.

En medio del operativo policial, fue aprehendido un joven mayor de edad, también de Castelli quien sería el presunto autor del crimen.

Durante la mañana, efectivos de la Policía Científica y peritos trabajaron en la escena del hecho para reunir pruebas y establecer las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

