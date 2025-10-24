Tini suspende el show en Tecnópolis: ¿Qué pasó? La razón detrás de la reprogramación

Miles de fanáticos se llevaron una desilusión, pero la seguridad es primero. El tan esperado inicio del festival Futttura de Tini Stoessel en Tecnópolis, que estaba programado para el viernes 24 de octubre de 2025, tuvo que ser suspendido y reprogramado. ¿Qué pasó exactamente y qué tenés que saber si tenías tu entrada?

El motivo de la suspensión: Seguridad ante el mal clima

La razón principal y oficial de la cancelación de la primera fecha es el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas. Según informaron desde la producción del evento, la decisión se tomó con el objetivo de “preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas” en el mega-show.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado intensas lluvias y posible actividad eléctrica para el día viernes, lo que hacía inviable la realización del concierto al aire libre en las condiciones de seguridad requeridas. Este tipo de situaciones, aunque frustrantes, son comunes en eventos masivos y al aire libre, donde la integridad de los asistentes es la prioridad.

¿Cuál es la nueva fecha para el show del viernes 24 de octubre?

Si tenías tu ticket para el viernes 24 de octubre, no te preocupes: el show ya tiene una nueva fecha.

Fecha original: Viernes 24 de octubre de 2025.

Viernes 24 de octubre de 2025. Nueva fecha reprogramada: Lunes 27 de octubre de 2025.

Las entradas adquiridas para la fecha original del 24 de octubre tendrán validez automática para el lunes 27 de octubre, sin necesidad de realizar ningún cambio.

Las palabras de Tini y la frustración de los fans

La propia Tini Stoessel se comunicó con sus seguidores para expresar su tristeza por la situación. La artista compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde, entre lágrimas, lamentó tener que informar la reprogramación:

“Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida”, expresó la cantante.

Si bien la mayoría de los fanáticos demostró empatía, algunos manifestaron su malestar por el aviso de la reprogramación con tan poco tiempo, especialmente aquellos que viajaban desde el interior o el exterior del país.

¿Podés pedir la devolución de la entrada?

Sí. La organización confirmó que si no podés asistir a la nueva fecha del lunes 27 de octubre, podés solicitar la devolución del dinero de tu entrada. Para iniciar el trámite, debés contactarte con la ticketera oficial del evento (FullTicket).

¿Qué pasa con las otras fechas de Futttura en Tecnópolis?

El festival Futttura es una ambiciosa propuesta que repasa toda la carrera de Tini, y agotó sus ocho funciones en Buenos Aires. A la fecha, el resto de los shows programados se mantienen firmes.

Fecha Original Estado Actual Viernes 24 de octubre REPROGRAMADO al Lunes 27 de octubre Sábado 25 de octubre CONFIRMADO Viernes 31 de octubre CONFIRMADO Sábado 1 de noviembre CONFIRMADO Domingo 2 de noviembre CONFIRMADO Viernes 7 de noviembre CONFIRMADO Sábado 8 de noviembre CONFIRMADO Sábado 15 de noviembre CONFIRMADO

Por el momento, solo la primera noche fue afectada. Te recomendamos seguir los canales oficiales de Tini y de la productora para estar al tanto de cualquier novedad o cambio en el resto de las fechas. Podés chequear la información oficial de las entradas y devoluciones en la web de la ticketera FullTicket.

Este video ofrece un vistazo al festival Futttura y al entusiasmo que lo rodea, a pesar de la reprogramación.