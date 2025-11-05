Temporal golpea el interior de la Provincia de Buenos Aires: más de 110 mm en pocas horas

Un fuerte temporal de lluvias y vientos impactó en las últimas horas las áreas sembradas de la provincia de Buenos Aires, dejando a su paso daños considerables en las localidades de Bolívar, Daireaux y Urdampilleta, y complicando la situación agrícola en la región.

Impacto del temporal en las localidades afectadas

Las tormentas, acompañadas de vientos intensos y granizo, causaron serios problemas en el acceso a los campos y en las siembras. Las ciudades más perjudicadas fueron Bolívar y Daireaux, que registraron precipitaciones de más de 110 milímetros en pocas horas. En Urdampilleta, el temporal alcanzó su punto más crítico, donde se reportaron destrozos por la caída de granizo.

La Sociedad Rural de Bolívar advirtió que las condiciones de los caminos son deplorables, impidiendo el tránsito, incluso de vehículos de gran porte. Con precipitaciones acumuladas de entre 180 y 200 milímetros, se vuelve imposible el acceso a las tierras agrícolas, afectando así la movilidad y el transporte de insumos.

Extensión de la afectación y condiciones críticas

Fuentes de Carbap estimaron que la zona afectada por el temporal abarca cerca de cinco millones de hectáreas. Este fenómeno ha incrementado la problemática, ya que antes las dificultades se limitaban a la zona de Las Flores, pero ahora se extienden hacia la costa con reportes de grandes espejos de agua en las rutas.

Los caminos están intransitables, afectando el traslado de productos y maquinarias.

Se estima que la superficie disponible para la hacienda se ha reducido considerablemente.

Las siembras de soja y maíz enfrentan serias complicaciones debido al clima adverso.

Pronóstico y consecuencias a largo plazo

A medida que el agua fluye hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, la situación se vuelve más crítica. La evacuación del agua hacia el mar se ralentiza por la falta de obras de dragado en el Río Salado. Locales informan que, aunque algunas áreas no están completamente inundadas, siguen sufriendo un impacto significativo.

Las autoridades y productores ahora enfrentan el desafío de manejar una crisis que no solo pone en riesgo las cosechas, sino que también afecta la economía local y regional. Las repercusiones de este temporal se sentirán en el corto, medio y largo plazo, complicando el escenario agrícola en un momento de gran vulnerabilidad para el sector.