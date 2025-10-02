Temperaturas agradables y sol: la primavera se hace sentir en la Provincia de Buenos Aires

La primavera llegó para quedarse en la Provincia de Buenos Aires, dejando jornadas más templadas, con sol y nubes variables, pero sin perder el ambiente agradable que caracteriza esta estación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la primera semana de octubre continuará con temperaturas en ascenso, salvo un descenso hacia el cierre del fin de semana.

Pronóstico día por día

📅 Día 🌡️ Mínima 🌡️ Máxima ⛅ Condición principal Jueves 2/10 11°C 24°C Madrugada nublada, mejorando a cielo parcial Viernes 3/10 13°C 26°C Nublado en la madrugada, despejado hacia la noche Sábado 4/10 16°C 28°C Jornada cálida, cielo parcialmente a mayormente nublado Domingo 5/10 18°C 19°C Tormentas aisladas al amanecer, mejora hacia la tarde

Detalles destacados

Jueves : una jornada agradable con nubes en la madrugada, pero mejorando en el transcurso del día.

: una jornada agradable con nubes en la madrugada, pero mejorando en el transcurso del día. Viernes : aumento térmico con 26°C de máxima, ideal para actividades al aire libre.

: aumento térmico con 26°C de máxima, ideal para actividades al aire libre. Sábado : se prevé la jornada más calurosa de la semana, alcanzando los 28°C, aunque con nubosidad variable.

: se prevé la jornada más calurosa de la semana, alcanzando los 28°C, aunque con nubosidad variable. Domingo: se esperan tormentas aisladas en la madrugada y la mañana; luego mejora, pero con un fuerte descenso de temperatura.

Balance de la semana

La primavera se instaló con fuerza en la Provincia de Buenos Aires, con un claro ascenso térmico hacia el sábado y una baja pronunciada el domingo.

El tiempo se mantendrá mayormente estable, con nubes intermitentes y lluvias recién hacia el final del fin de semana.