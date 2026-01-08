TelePASE: cómo funciona el sistema obligatorio en rutas y autopistas durante el verano

Con el inicio de las vacaciones de verano, miles de vehículos se movilizan por rutas y autopistas del país. En ese contexto, los sistemas de cobro electrónico ganan protagonismo como una herramienta clave para agilizar la circulación y evitar demoras en los peajes, en un escenario de alto tránsito.

Qué es el TelePASE y para qué sirve

El TelePASE es un sistema de pago electrónico de peajes que permite circular sin detener el vehículo ni utilizar efectivo. A través de un dispositivo TAG adherido al parabrisas, el cobro se realiza de forma automática al pasar por las cabinas habilitadas.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Mayor fluidez del tránsito , especialmente en horarios pico.

, especialmente en horarios pico. Eliminación del uso de efectivo en peajes .

. Registro digital de consumos y pagos.

Ahorro de tiempo en rutas y autopistas.

Durante el verano, su uso se vuelve especialmente relevante por el aumento del flujo vehicular hacia destinos turísticos.

Desde cuándo el pago es solo electrónico en algunas rutas

Desde el martes 6 de enero de 2026, el pago en los peajes de las rutas nacionales 12 y 14 pasó a ser exclusivamente electrónico. En esos tramos ya no se puede abonar en efectivo.

La medida fue implementada luego de que Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumiera la concesión para operar dichas rutas, alineándose con el esquema de modernización del sistema de cobro.

Paso a paso para adherirse al TelePASE

El trámite para sumarse al sistema es online, simple y gratuito. El proceso incluye los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web www.telepase.com.ar .

. Elegir el medio de pago , que puede ser débito automático, tarjeta de crédito o billeteras virtuales como Mercado Pago o Modo.

, que puede ser débito automático, tarjeta de crédito o billeteras virtuales como Mercado Pago o Modo. Completar el formulario online con datos personales como nombre, DNI y email.

con datos personales como nombre, DNI y email. Validar la cuenta a través del correo electrónico recibido.

recibido. Cargar los datos del vehículo y del medio de pago .

. Solicitar el dispositivo TAG , con opción de envío a domicilio o retiro en puntos habilitados.

, con opción de envío a domicilio o retiro en puntos habilitados. Activar el TAG desde la web, ingresando con mail y contraseña y cargando la patente del vehículo.

Una vez finalizado el proceso, el vehículo queda habilitado para circular por autopistas y rutas con TelePASE sin necesidad de pagar en efectivo.

Cómo adherirse al TelePASE a través de Mercado Pago

Otra alternativa disponible es la adhesión directa mediante Mercado Pago, lo que permite centralizar los pagos desde la billetera virtual.

El procedimiento es el siguiente:

Descargar o abrir la app de Mercado Pago .

. Ingresar en “Ver más” y seleccionar la opción TelePASE .

. Elegir “Quiero usar TelePASE” e ingresar la patente del vehículo .

. Luego de 24 horas, recibir el TAG a domicilio o retirarlo gratis en puntos habilitados.

Pagar los peajes con dinero en cuenta o con tarjeta de crédito o débito asociada.

En caso de ya contar con TelePASE, la app permite vincular el dispositivo existente para gestionar los pagos y controlar los consumos desde el celular.

Rutas y autopistas donde funciona el TelePASE

El sistema TelePASE está habilitado en una amplia red de rutas y autopistas en todo el país. Entre ellas se incluyen:

Todos los peajes de AUSA : 25 de Mayo, Illia y Perito Moreno.

: 25 de Mayo, Illia y Perito Moreno. Autopista Buenos Aires – La Plata .

. Acceso Oeste .

. Acceso Norte .

. Autopista Ricchieri y Ezeiza – Cañuelas .

y . Autopista Camino Parque del Buen Ayre .

. Peajes de CV1 S.A. : RN 3, RN 205 y RN 226.

: RN 3, RN 205 y RN 226. Autovía Buenos Aires a Los Andes (CV3 – RN 7).

(CV3 – RN 7). Corredor Vial H5 : RN 5.

: RN 5. Cincovial : RN 9, RN 11 y Autovía Rosario–Córdoba.

: RN 9, RN 11 y Autovía Rosario–Córdoba. Corredor Central : RN 8 y RN 33.

: RN 8 y RN 33. Carreteras Centrales : RN 19, RN 34 y RN 38.

: RN 19, RN 34 y RN 38. Red de accesos a la ciudad de Córdoba operada por Caminos de las Sierras S.A.

La expansión del TelePASE apunta a consolidar un sistema de cobro unificado, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la experiencia de quienes circulan por las rutas argentinas, especialmente en períodos de alta demanda como las vacaciones de verano.