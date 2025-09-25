Taste Atlas elije a “La Olla de Cobre” como el mejor alfajor del mundo

Argentina se reafirma como líder en el ámbito de la pastelería tradicional, destacándose en el último ranking del prestigioso sitio internacional Taste Atlas. En esta ocasión, el alfajor argentino se lleva todos los aplausos: 19 de los 20 mejores alfajores del mundo son de nuestro país.

¿Cuál es el mejor alfajor del mundo?

El ranking reveló que el mejor alfajor del mundo es el alfajor artesanal de La Olla de Cobre, una chocolatería familiar ubicada en San Antonio de Areco, Buenos Aires, fundada en 1978. Este local ha conseguido captar la atención de los amantes de la repostería en todo el país y promete seguir cosechando éxitos.

Es importante destacar que, en una competencia global, Argentina logró ocupar 19 de las 20 posiciones del ranking, lo que consolida su reputación como la cuna del alfajor. La Olla de Cobre, con su dedicación a la calidad y la tradición, es un claro ejemplo de esta excelencia.

La historia detrás de La Olla de Cobre

La Olla de Cobre fue fundada por Carlos y Teresa Gabba con la intención de crear un recuerdo auténtico y de calidad para los visitantes de su pueblo. Carlos ya contaba con 16 años de experiencia en el sector de distribución de dulces antes de embarcarse en esta aventura. Con métodos tradicionales de producción y una incansable búsqueda de excelencia, la chocolatería se ha convertido en un emblema de la región.

Casi cinco décadas después, los alfajores de La Olla de Cobre son considerados una auténtica joya de la pastelería argentina, gracias a su generoso relleno de dulce de leche artesanal y su cobertura de chocolate de alta calidad.

¿Dónde se pueden conseguir los alfajores La Olla de Cobre?

Los apasionados de los alfajores pueden adquirir los productos de La Olla de Cobre en su fábrica ubicada en calle Matheu 433, en el centro de San Antonio de Areco. Aquí también se ofrece una variedad de chocolates y dulces artesanales. Actualmente, la chocolatería realiza envíos dentro de la ciudad, pero no se descarta que, tras el reconocimiento mediático, se amplíen las opciones de distribución a nivel nacional.

El impacto del ranking ha suscitado un renovado interés en esta emblemática marca, cuya oferta, si bien no es la más económica del mercado, es valorada por su calidad y autenticidad. Al final, los alfajores de La Olla de Cobre no solo representan un bocado delicioso, sino que también simbolizan la rica tradición gastronómica argentina.