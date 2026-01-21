Paritarias Docentes PBA: la “letra chica” del aumento que se cobra en febrero 2026

La situación salarial de los docentes en la Provincia de Buenos Aires entra en una semana decisiva. Tras las negociaciones de mediados de enero, el gobierno de Axel Kicillof logró cerrar un acuerdo parcial con la mayoría del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), aunque el rechazo de gremios clave como la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) pone en alerta a la comunidad educativa de cara al Ciclo Lectivo 2026.

A continuación, te detallamos cuánto vas a cobrar el próximo mes, cómo se conforma el aumento y qué se espera para la “Mesa de Febrero” que definirá si las clases comienzan en fecha.

¿Cuánto cobran los docentes bonaerenses en febrero 2026?

Según lo acordado recientemente, los sueldos que se depositarán el quinto día hábil de febrero incluirán el primer tramo de aumento del año. El incremento total de bolsillo ronda el 4,5%, pero tiene una composición técnica que es importante entender para leer el recibo de sueldo:

Aumento real de Enero 2026: Se aplica un 2% sobre los haberes (tomando como base octubre 2025).

Se aplica un sobre los haberes (tomando como base octubre 2025). Retroactivo 2025: Se suma un 1% retroactivo a diciembre, destinado a “cerrar” la pérdida inflacionaria del año pasado.

Se suma un retroactivo a diciembre, destinado a “cerrar” la pérdida inflacionaria del año pasado. Aguinaldo: Se incluye el proporcional del SAC sobre estos ajustes.

Con estos números, las nuevas referencias salariales (estimadas de bolsillo para cargo único sin antigüedad) quedan configuradas de la siguiente manera:

Maestro de Grado (Jornada Simple): Supera la barrera de los $750.000 .

Supera la barrera de los . Preceptor: El salario inicial se ubica en el entorno de los $642.000 .

El salario inicial se ubica en el entorno de los . Director de 1ª Categoría: Pasa a percibir aproximadamente $1.115.000.

Ver también: Sueldos docentes PBA: ¿Cuánto cobran en enero con el nuevo aumento y el retroactivo acordado?

El rechazo de la FEB y la tensión gremial

El dato político más relevante de la semana es la fisura en el frente gremial. Mientras que sindicatos como SUTEBA aceptaron la propuesta “en disconformidad” para no perder liquidez inmediata, el congreso de la FEB rechazó la oferta por considerarla insuficiente.

El argumento central es que el aumento del 4,5% (sumando el retroactivo) apenas empata la inflación de las últimas semanas y no logra una verdadera “recomposición” del poder adquisitivo perdido durante el 2025. Esta postura endurece el escenario para la próxima reunión.

Ver también: Aumento confirmado para Estatales Bonaerenses: todos los detalles de la suba de enero 2026

¿Habrá Bono en febrero?

Una de las consultas más frecuentes en las bases docentes es sobre la existencia de un bono extraordinario. Hasta el momento, no se ha confirmado un bono de suma fija (al estilo refuerzo de ayuda escolar) para el cobro de febrero.

Lo que se percibirá como un “extra” es, en realidad, el retroactivo de diciembre. Sin embargo, los gremios ya anticiparon que en la mesa de negociación de febrero exigirán mecanismos de actualización automática (cláusula gatillo) o bonificaciones especiales para garantizar que los sueldos no queden por debajo de la canasta básica antes de que suene la campana en marzo.

Próxima reunión: La clave para el inicio de clases

El gobierno provincial se comprometió a reabrir la paritaria inmediatamente en febrero 2026. Esta reunión será fundamental, ya que se discutirá la pauta salarial anual (o trimestral) propiamente dicha para el año en curso.

Ver también: ¡Urgente Estatales! Kicillof cerró la paritaria de Enero 2026: ¿Se paga bono o aumento? Todos los detalles

Lo que está en juego en la próxima mesa:

Definición de la pauta salarial para marzo, abril y mayo.

Absorción de sumas no remunerativas al básico.

Garantías sobre el Incentivo Docente.

Si no hay una oferta superadora en las primeras semanas de febrero, el inicio del ciclo lectivo (programado para principios de marzo) podría verse comprometido por medidas de fuerza, impulsadas especialmente por los sectores que ya rechazaron el acuerdo de enero.

Recomendamos consultar el recibo de sueldo digital en la plataforma ABC a partir del 1 de febrero para verificar la correcta liquidación de los retroactivos.