Sismo en Mar del Plata hoy: El inusual temblor que sacudió la costa bonaerense y encendió todas las alarmas

La ciudad de Mar del Plata amaneció este jueves 19 de febrero de 2026 con un fenómeno natural histórico que desconcertó tanto a residentes como a los miles de turistas que disfrutan de la temporada. Pasadas las 8 de la mañana, un fuerte sismo sacudió la costa atlántica, generando estado de alerta, evacuaciones preventivas y una catarata de mensajes en las redes sociales. En un evento geológico muy poco frecuente para la Provincia de Buenos Aires, la tierra tembló y dejó a la población buscando respuestas inmediatas.

Las primeras advertencias llegaron a través del sistema de alertas sísmicas de Android, que notificó a los teléfonos móviles sobre un movimiento telúrico en tiempo real. Pocos minutos después, los organismos oficiales confirmaron que el epicentro se ubicó en el Océano Atlántico, muy cerca de las costas de Miramar y la zona sur marplatense. Si bien la sorpresa ciudadana fue mayúscula, la existencia de estos sismos intraplaca nos recuerda que ninguna región está totalmente exenta de registrar actividad geológica.

Radiografía del temblor: Datos oficiales, magnitud y epicentro exacto

La información técnica y rigurosa es fundamental para comprender la verdadera dimensión del sismo sin caer en desinformación. Según los reportes preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento registró una magnitud de 4.9 en la escala de Richter, una cifra inusualmente alta e impactante para esta región del país. Por su parte, agencias internacionales de monitoreo como el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) midieron el impacto inicial en 4.6 puntos.

El horario exacto del movimiento telúrico se fijó a las 8:15 de la mañana, en coincidencia directa con el inicio de la jornada laboral de muchos bonaerenses. El epicentro se localizó en el lecho marino, a unos 30 kilómetros de la costa de Miramar, afectando con mayor dureza a toda la franja costera que une dicha localidad con Chapadmalal y el faro marplatense. La poca profundidad del fenómeno geológico, calculada en aproximadamente 9 a 21 kilómetros según las distintas fuentes sismológicas, fue el factor clave para que el temblor se sintiera con tanta nitidez en la superficie continental.

Indicador Técnico Detalle Oficial del Sismo Fecha y Hora local Jueves 19 de febrero de 2026 – 08:15 AM Magnitud Estimada 4.6 a 4.9 (Escala de Richter) Ubicación del Epicentro Océano Atlántico (a ~30 km de Miramar) Profundidad Focal Entre 9 km (INPRES) y 21 km (GFZ) Riesgo de Tsunami Descartado por autoridades geológicas

Análisis experto: ¿Por qué hay sismos en Buenos Aires y qué pasa con el mar?

Una de las preguntas más repetidas y urgentes esta mañana fue: ¿Es normal que tiemble en Mar del Plata? La respuesta requiere un análisis geológico detallado para despejar dudas. A diferencia de las provincias cordilleranas, que se encuentran en el conflictivo y activo límite de la Placa Sudamericana con la Placa de Nazca, la costa atlántica bonaerense se asienta de manera estable sobre un margen pasivo. Sin embargo, esto de ninguna forma impide la existencia de lo que la ciencia denomina sismicidad intraplaca.

Estos eventos, aunque esporádicos y distanciados en el tiempo, ocurren debido a la natural liberación de tensiones acumuladas en antiguas fallas geológicas que atraviesan la plataforma continental bajo el océano. Históricamente, la Provincia de Buenos Aires ya ha registrado temblores comprobados, como el recordado sismo de 3.8 grados ocurrido a fines de 2018 cerca de La Plata, demostrando fehacientemente que el subsuelo bonaerense no es un bloque completamente inactivo.

Frente al pánico generalizado en redes sociales por la cercanía del epicentro con el cuerpo oceánico, el geólogo Federico Isla se encargó de llevar tranquilidad inmediata a la población. En declaraciones brindadas a medios locales, el experto confirmó sin matices que “no hay alerta de tsunami”. El especialista explicó que, dadas las características mecánicas y la magnitud puntual de este temblor, es totalmente esperable un mayor oleaje en la zona costera, pero bajo ninguna circunstancia se reúnen las condiciones de energía para generar un maremoto.

Zonas afectadas y el impacto del temblor en pleno paro de la CGT

La intensidad física del movimiento telúrico no se distribuyó de manera uniforme a lo largo de la ciudad de Mar del Plata. Los cientos de reportes ciudadanos indicaron rápidamente que el fenómeno se percibió con una fuerza perturbadora en la zona sur (especialmente en los barrios aledaños al Faro y Chapadmalal). Del mismo modo, el sacudón se sintió intensamente en los grandes edificios en altura del microcentro marplatense, donde la propia estructura arquitectónica amplificó las ondas sísmicas de baja frecuencia.

En numerosos departamentos y complejos habitacionales, los vecinos relataron atónitos cómo las paredes vibraron, las ventanas crujieron sonoramente y los objetos colgantes oscilaron durante varios e interminables segundos. Debido a la magnitud del susto inicial, varias oficinas comerciales e instituciones que se encontraban operativas tomaron la rápida y sensata decisión de evacuar las instalaciones de manera preventiva, ubicando al personal en las veredas mientras aguardaban las directivas oficiales de Defensa Civil.

El escenario social de este fuerte sismo en la costa atlántica se dio, de manera paradójica, en el marco del paro general impulsado por la CGT durante este mismo jueves 19 de febrero. La contundente medida de fuerza sindical había reducido de manera considerable el tránsito vehicular y la habitual circulación peatonal matutina, lo que provocó que muchos marplatenses experimentaran el temblor desde la total quietud de sus hogares, maximizando así la percepción física del inesperado movimiento de la tierra.

Protocolo de seguridad: Qué hacer ante posibles réplicas sísmicas

Aunque los especialistas en la materia consideran que un sismo de esta naturaleza geológica en la región pampeana tiende a disipar toda su energía de forma muy rápida, resulta imperativo mantener una postura de cautela cívica. La prevención comunitaria y el acceso a información verídica constituyen nuestras mejores herramientas defensivas ante el siempre latente riesgo de posibles réplicas de menor intensidad a lo largo de las próximas horas.

Si resides o te encuentras vacacionando actualmente en Mar del Plata, Miramar o diversas zonas aledañas, los organismos nacionales y municipales de protección civil recomiendan seguir estrictamente estas pautas prácticas de servicio y seguridad urbana: