¿Sin planes para el finde? La Provincia de Buenos Aires explota de fiestas populares

Arranca noviembre y la Provincia de Buenos Aires se prepara para uno de los fines de semana más cargados de eventos del año. Desde el jueves 30 de octubre hasta el jueves 6 de noviembre, la agenda explota de tradición, sabores, cultura y deporte.
Si estás buscando una escapada, esta es la guía completa con todas las propuestas, municipio por municipio, para que solo tengas que elegir el destino y salir a la ruta.
¡Tandil va por la revancha! Se viene la fiesta del salame y la picada que busca un nuevo récord mundial
🍖 Fiestas Populares: El Corazón de la Provincia
La tradición y los sabores criollos son los grandes protagonistas de este fin de semana, con opciones en casi todos los rincones.
- General Madariaga: Celebra la 30º Fiesta del Talar (Jue. 30 a Dom. 2). El gran atractivo: una prueba de riendas con más de 1.800 potros, además de peñas y gastronomía. (Entrada arancelada).
- Azul (Chillar): Con ENTRADA GRATUITA, llega la 17º Fiesta del Chacarero (Vie. 31 a Dom. 2). Habrá exposición de maquinaria, charlas, música y el clásico desfile por el pueblo.
- Lobos: Imperdible la 4° Fiesta de la Tradición y el Asado (Vie. 31 a Dom. 2) en el Parque Municipal. Noche de fogón el viernes, y el fin de semana, Concurso del Mejor Asado a la Estaca, ballets y feria. (ENTRADA GRATUITA).
- Bragado (Olascoaga): Festeja su 142° Aniversario (Sáb. 1 y Dom. 2). El sábado habrá peña y el domingo desfile, pruebas de riendas y shows en vivo. (Entrada arancelada).
- Suipacha: Celebra la Fiesta del Pueblo (Sáb. 1 y Dom. 2) por su 161 aniversario. Contará con un desfile de más de 200 jinetes, almuerzo criollo, patio gastronómico y shows. (ENTRADA GRATUITA).
- Villarino (Argerich): El sábado 1 se realiza el 10° Encuentro del Budín. Una fiesta con desfile gaucho, autos antiguos, peñas y la estrella del día: los budines artesanales. (ENTRADA GRATUITA).
- Campana: La Fiesta del Isleño “El Río Nos Une” (Sáb. 1) rinde homenaje a los habitantes del Delta. Habrá feria de productores, gastronomía y artistas locales. (ENTRADA GRATUITA).
- Florencio Varela: Para los amantes de lo dulce, el domingo 2 llega la Fiesta de la Frutilla 2025. Productores, emprendedores, food trucks y artistas en el Museo Guillermo Hudson. (ENTRADA GRATUITA).
- Daireaux (Arboledas): La 8º Fiesta del Sabor Alemán (Dom. 2) promete cerveza artesanal, comidas típicas, danzas y el espectáculo del “espiche”. (ENTRADA GRATUITA).
- Chacabuco (Rawson): Una propuesta original: la 1° Fiesta del Juguete Artesanal (Dom. 2). Habrá talleres de construcción de juguetes, feria, exposiciones y charlas. (ENTRADA GRATUITA).
- Florentino Ameghino: Festeja su 129° Aniversario (Dom. 2) en la plaza principal con desfile, acto protocolar y espectáculos locales. (ENTRADA GRATUITA).
- Junín (Saforcada): La Fiesta del Peón Rural (Dom. 2) trae un día a puro campo con desfile, juego de riendas, carrera de sortijas y almuerzo criollo.
- Puan (Bordenave): Otra gran cita para parrilleros es la 7° Fiesta del Asado Criollo (Dom. 2). Incluye concurso de asadores en pareja, paseo de artesanías y peñas. (ENTRADA GRATUITA).
🍽️ Eventos Gastronómicos: Un Fin de Semana de Sabores
Además de las fiestas populares, la gastronomía tiene sus propios eventos estelares.
- Guaminí: El sábado 1, el evento 2° Guaminí Cocina en Lago del Monte ofrece una jornada con cocineros en vivo, puestos gastronómicos y música. (ENTRADA GRATUITA).
- Coronel Suárez: El sábado 1 y domingo 2, el 4º ÑAM 2025 en el Mercado de las Artes será un paseo gourmet con productos regionales, catas, clases de cocina y música. (ENTRADA GRATUITA).
- Tandil: Presenta la 4° Kermesse Rural y 3° Concurso de Asado (Sáb. 1 y Dom. 2). Una feria de emprendimientos, juegos, shows y un concurso de asado al asador en cruz. (ENTRADA GRATUITA).
- Saavedra (Dufaur): El domingo 2, la 2° Fiesta de la Galleta de los Pueblos ofrece un corredor gastronómico, degustaciones, shows en vivo y paseo de emprendedores. (ENTRADA GRATUITA).
🎬 Cultura, Arte y Motores
La agenda cultural es igual de intensa, con dos eventos de nivel internacional y muchas propuestas locales.
- General Pueyrredón (Mar del Plata): El evento destacado de la semana. Comienza el 40º Festival Internacional de Cine (Jue. 6 al Dom. 16). Uno de los festivales más importantes del mundo, con Italia como país invitado y funciones en múltiples salas.
- Mercedes: El sábado 1, el cielo se ilumina con Mercedes Flota 2025. Un espectáculo de globos aerostáticos que cierra con el show “Night Glow”, música y luces. (Entrada arancelada).
- Las Flores: Para los artistas, se realiza el 12º Encuentro Provincial de Cerámica Negra (Vie. 31 a Dom. 2) con talleres, charlas y exposiciones. (Inscripción arancelada).
- Junín: Los fanáticos de los autos tienen el 18° Encuentro Nacional Chevrolet (Sáb. 1 y Dom. 2) en la Laguna de Gómez, con caravanas, juegos y bandas en vivo. (ENTRADA GRATUITA).
- Necochea: Un plan diferente: el 21º Retiro Internacional de Yoga & Meditación (Vie. 31 a Dom. 2) con maestros de todo el mundo y actividades gratuitas en la playa.
- San Vicente: Arranca el Mes de la Tradición (Sáb. 1) con una noche de payadores y música folclórica en el Paseo del Bicentenario. (ENTRADA GRATUITA).
- Saladillo (Álvarez Toledo): Llega la 9º Juntada La Oxidada (Sáb. 1 y Dom. 2), un encuentro de vehículos, bandas en vivo, remates y food trucks. (ENTRADA GRATUITA).
- Colón: Celebra su 133 aniversario con Celebrar Colón 2025 (Dom. 2), presentando gratis a Milena Salamanca y Chelo. (ENTRADA GRATUITA).
- General Pueyrredón (Mar del Plata): El domingo 2, se realiza la 65° Caravana de la Primavera. La tradicional bicicleteada que recorre la ciudad con bandas y un fin solidario.
🏃♂️ Eventos Deportivos: A Moverse
- Balcarce (Napaleofú): El sábado 1 por la noche, se corre Napa Vuelve a Correr, una carrera nocturna de 5, 8 y 15 km. (Inscripción arancelada).
La oferta es inmensa y abarca toda la provincia. Desde festivales internacionales hasta la mejor gastronomía criolla, solo queda elegir el destino y salir a disfrutar.