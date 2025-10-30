¿Sin planes para el finde? La Provincia de Buenos Aires explota de fiestas populares

Arranca noviembre y la Provincia de Buenos Aires se prepara para uno de los fines de semana más cargados de eventos del año. Desde el jueves 30 de octubre hasta el jueves 6 de noviembre, la agenda explota de tradición, sabores, cultura y deporte.

Si estás buscando una escapada, esta es la guía completa con todas las propuestas, municipio por municipio, para que solo tengas que elegir el destino y salir a la ruta.

🍖 Fiestas Populares: El Corazón de la Provincia

La tradición y los sabores criollos son los grandes protagonistas de este fin de semana, con opciones en casi todos los rincones.

General Madariaga: Celebra la 30º Fiesta del Talar (Jue. 30 a Dom. 2). El gran atractivo: una prueba de riendas con más de 1.800 potros, además de peñas y gastronomía. (Entrada arancelada).

Celebra la (Jue. 30 a Dom. 2). El gran atractivo: una prueba de riendas con más de 1.800 potros, además de peñas y gastronomía. (Entrada arancelada). Azul (Chillar): Con ENTRADA GRATUITA , llega la 17º Fiesta del Chacarero (Vie. 31 a Dom. 2). Habrá exposición de maquinaria, charlas, música y el clásico desfile por el pueblo.

Con , llega la (Vie. 31 a Dom. 2). Habrá exposición de maquinaria, charlas, música y el clásico desfile por el pueblo. Lobos: Imperdible la 4° Fiesta de la Tradición y el Asado (Vie. 31 a Dom. 2) en el Parque Municipal. Noche de fogón el viernes, y el fin de semana, Concurso del Mejor Asado a la Estaca, ballets y feria. (ENTRADA GRATUITA) .

Imperdible la (Vie. 31 a Dom. 2) en el Parque Municipal. Noche de fogón el viernes, y el fin de semana, Concurso del Mejor Asado a la Estaca, ballets y feria. . Bragado (Olascoaga): Festeja su 142° Aniversario (Sáb. 1 y Dom. 2). El sábado habrá peña y el domingo desfile, pruebas de riendas y shows en vivo. (Entrada arancelada).

Festeja su (Sáb. 1 y Dom. 2). El sábado habrá peña y el domingo desfile, pruebas de riendas y shows en vivo. (Entrada arancelada). Suipacha: Celebra la Fiesta del Pueblo (Sáb. 1 y Dom. 2) por su 161 aniversario. Contará con un desfile de más de 200 jinetes, almuerzo criollo, patio gastronómico y shows. (ENTRADA GRATUITA) .

Celebra la (Sáb. 1 y Dom. 2) por su 161 aniversario. Contará con un desfile de más de 200 jinetes, almuerzo criollo, patio gastronómico y shows. . Villarino (Argerich): El sábado 1 se realiza el 10° Encuentro del Budín . Una fiesta con desfile gaucho, autos antiguos, peñas y la estrella del día: los budines artesanales. (ENTRADA GRATUITA) .

El sábado 1 se realiza el . Una fiesta con desfile gaucho, autos antiguos, peñas y la estrella del día: los budines artesanales. . Campana: La Fiesta del Isleño “El Río Nos Une” (Sáb. 1) rinde homenaje a los habitantes del Delta. Habrá feria de productores, gastronomía y artistas locales. (ENTRADA GRATUITA) .

La (Sáb. 1) rinde homenaje a los habitantes del Delta. Habrá feria de productores, gastronomía y artistas locales. . Florencio Varela: Para los amantes de lo dulce, el domingo 2 llega la Fiesta de la Frutilla 2025 . Productores, emprendedores, food trucks y artistas en el Museo Guillermo Hudson. (ENTRADA GRATUITA) .

Para los amantes de lo dulce, el domingo 2 llega la . Productores, emprendedores, food trucks y artistas en el Museo Guillermo Hudson. . Daireaux (Arboledas): La 8º Fiesta del Sabor Alemán (Dom. 2) promete cerveza artesanal, comidas típicas, danzas y el espectáculo del “espiche”. (ENTRADA GRATUITA) .

La (Dom. 2) promete cerveza artesanal, comidas típicas, danzas y el espectáculo del “espiche”. . Chacabuco (Rawson): Una propuesta original: la 1° Fiesta del Juguete Artesanal (Dom. 2). Habrá talleres de construcción de juguetes, feria, exposiciones y charlas. (ENTRADA GRATUITA) .

Una propuesta original: la (Dom. 2). Habrá talleres de construcción de juguetes, feria, exposiciones y charlas. . Florentino Ameghino: Festeja su 129° Aniversario (Dom. 2) en la plaza principal con desfile, acto protocolar y espectáculos locales. (ENTRADA GRATUITA) .

Festeja su (Dom. 2) en la plaza principal con desfile, acto protocolar y espectáculos locales. . Junín (Saforcada): La Fiesta del Peón Rural (Dom. 2) trae un día a puro campo con desfile, juego de riendas, carrera de sortijas y almuerzo criollo.

La (Dom. 2) trae un día a puro campo con desfile, juego de riendas, carrera de sortijas y almuerzo criollo. Puan (Bordenave): Otra gran cita para parrilleros es la 7° Fiesta del Asado Criollo (Dom. 2). Incluye concurso de asadores en pareja, paseo de artesanías y peñas. (ENTRADA GRATUITA).

🍽️ Eventos Gastronómicos: Un Fin de Semana de Sabores

Además de las fiestas populares, la gastronomía tiene sus propios eventos estelares.

Guaminí: El sábado 1, el evento 2° Guaminí Cocina en Lago del Monte ofrece una jornada con cocineros en vivo, puestos gastronómicos y música. (ENTRADA GRATUITA) .

El sábado 1, el evento en Lago del Monte ofrece una jornada con cocineros en vivo, puestos gastronómicos y música. . Coronel Suárez: El sábado 1 y domingo 2, el 4º ÑAM 2025 en el Mercado de las Artes será un paseo gourmet con productos regionales, catas, clases de cocina y música. (ENTRADA GRATUITA) .

El sábado 1 y domingo 2, el en el Mercado de las Artes será un paseo gourmet con productos regionales, catas, clases de cocina y música. . Tandil: Presenta la 4° Kermesse Rural y 3° Concurso de Asado (Sáb. 1 y Dom. 2). Una feria de emprendimientos, juegos, shows y un concurso de asado al asador en cruz. (ENTRADA GRATUITA) .

Presenta la (Sáb. 1 y Dom. 2). Una feria de emprendimientos, juegos, shows y un concurso de asado al asador en cruz. . Saavedra (Dufaur): El domingo 2, la 2° Fiesta de la Galleta de los Pueblos ofrece un corredor gastronómico, degustaciones, shows en vivo y paseo de emprendedores. (ENTRADA GRATUITA).

🎬 Cultura, Arte y Motores

La agenda cultural es igual de intensa, con dos eventos de nivel internacional y muchas propuestas locales.

General Pueyrredón (Mar del Plata): El evento destacado de la semana. Comienza el 40º Festival Internacional de Cine (Jue. 6 al Dom. 16). Uno de los festivales más importantes del mundo, con Italia como país invitado y funciones en múltiples salas.

El evento destacado de la semana. Comienza el (Jue. 6 al Dom. 16). Uno de los festivales más importantes del mundo, con Italia como país invitado y funciones en múltiples salas. Mercedes: El sábado 1, el cielo se ilumina con Mercedes Flota 2025 . Un espectáculo de globos aerostáticos que cierra con el show “Night Glow”, música y luces. (Entrada arancelada).

El sábado 1, el cielo se ilumina con . Un espectáculo de globos aerostáticos que cierra con el show “Night Glow”, música y luces. (Entrada arancelada). Las Flores: Para los artistas, se realiza el 12º Encuentro Provincial de Cerámica Negra (Vie. 31 a Dom. 2) con talleres, charlas y exposiciones. (Inscripción arancelada).

Para los artistas, se realiza el (Vie. 31 a Dom. 2) con talleres, charlas y exposiciones. (Inscripción arancelada). Junín: Los fanáticos de los autos tienen el 18° Encuentro Nacional Chevrolet (Sáb. 1 y Dom. 2) en la Laguna de Gómez, con caravanas, juegos y bandas en vivo. (ENTRADA GRATUITA) .

Los fanáticos de los autos tienen el (Sáb. 1 y Dom. 2) en la Laguna de Gómez, con caravanas, juegos y bandas en vivo. . Necochea: Un plan diferente: el 21º Retiro Internacional de Yoga & Meditación (Vie. 31 a Dom. 2) con maestros de todo el mundo y actividades gratuitas en la playa.

Un plan diferente: el (Vie. 31 a Dom. 2) con maestros de todo el mundo y actividades gratuitas en la playa. San Vicente: Arranca el Mes de la Tradición (Sáb. 1) con una noche de payadores y música folclórica en el Paseo del Bicentenario. (ENTRADA GRATUITA) .

Arranca el (Sáb. 1) con una noche de payadores y música folclórica en el Paseo del Bicentenario. . Saladillo (Álvarez Toledo): Llega la 9º Juntada La Oxidada (Sáb. 1 y Dom. 2), un encuentro de vehículos, bandas en vivo, remates y food trucks. (ENTRADA GRATUITA) .

Llega la (Sáb. 1 y Dom. 2), un encuentro de vehículos, bandas en vivo, remates y food trucks. . Colón: Celebra su 133 aniversario con Celebrar Colón 2025 (Dom. 2), presentando gratis a Milena Salamanca y Chelo. (ENTRADA GRATUITA) .

Celebra su 133 aniversario con (Dom. 2), presentando gratis a Milena Salamanca y Chelo. . General Pueyrredón (Mar del Plata): El domingo 2, se realiza la 65° Caravana de la Primavera. La tradicional bicicleteada que recorre la ciudad con bandas y un fin solidario.

🏃‍♂️ Eventos Deportivos: A Moverse

Balcarce (Napaleofú): El sábado 1 por la noche, se corre Napa Vuelve a Correr, una carrera nocturna de 5, 8 y 15 km. (Inscripción arancelada).

La oferta es inmensa y abarca toda la provincia. Desde festivales internacionales hasta la mejor gastronomía criolla, solo queda elegir el destino y salir a disfrutar.