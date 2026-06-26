¿se viene otro descanso? Cuándo cae el próximo fin de semana largo de 4 días

La expectativa por la confirmación de nuevos días de descanso obligatorio siempre enciende las alarmas de los trabajadores y estudiantes de todo el país.

Si estás esperando el momento ideal para armar las valijas o simplemente querés saber cuándo vas a poder desenchufarte de las obligaciones cotidianas, acá te contamos la fecha exacta de este finde XXL.

El motivo patrio: la celebración del 9 de Julio

El calendario oficial de feriados nacionales establece de antemano las fechas clave para conmemorar los hitos más importantes de la historia argentina.

En esta oportunidad, el descanso obligatorio se estructurará en torno al jueves 9 de julio de 2026, fecha en la que se celebra de manera inamovible el Día de la Independencia.

Esta celebración patria es considerada un feriado nacional inamovible por ley, lo que significa que su conmemoración no se traslada a otra semana bajo ninguna circunstancia.

Cómo se conforma el feriado puente y el finde XXL

Para promover de forma activa el turismo interno y permitir un descanso extendido, el Poder Ejecutivo dispuso una estrategia sobre los días laborables.

Se determinó añadir un feriado con fines turísticos para el viernes 10 de julio de 2026, funcionando como el clásico “feriado puente” que engancha la fecha patria con el descanso habitual.

De esta manera, las jornadas libres conformarán un bloque de cuatro días consecutivos sin actividad, abarcando desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio inclusive.

Quiénes están alcanzados por el beneficio y cómo se paga

Es fundamental señalar que el impacto de este tipo de fines de semana XXL varía según el marco regulatorio que rige para los distintos sectores laborales.

La medida tiene alcance obligatorio para todos los empleados de la administración pública, docentes y estudiantes de los diferentes niveles educativos en todo el territorio.

Para el sector privado, el jueves 9 rige la normativa de feriado (pago doble si se trabaja), mientras que el viernes 10 opera bajo las mismas condiciones legales y salariales que un feriado nacional.