San Vicente reactiva obras escolares y suma 1.565 vacantes para estudiantes locales

Andrea Fernández
El Municipio de San Vicente, en colaboración con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ha anunciado la reactivación de obras escolares que habían permanecido inactivas, generando una inversión significativa en infraestructura educativa y creando 1.565 nuevas vacantes en el sistema local.

¿Qué mejoras se están implementando en las escuelas de San Vicente?

El intendente Nicolás Mantegazza supervisó las mejoras en varias instituciones educativas. Entre las escuelas que recibirán ampliaciones se encuentran:

  • Escuela Primaria N°6 en San Vicente, con capacidad para 540 estudiantes.
  • Escuela Primaria N°26 y Escuela Primaria N°32 en Alejandro Korn, con capacidades de 516 y 220 estudiantes, respectivamente.
  • La nueva Escuela Secundaria N°11, que albergará 289 jóvenes.

Estas mejoras no solo aumentarán la capacidad de acogida, sino que también ofrecen mejores condiciones de aprendizaje a los alumnos.

¿Qué características tienen los nuevos edificios escolares?

Las nuevas construcciones incluirán aulas, laboratorios, bibliotecas y espacios de orientación. Además, la Escuela Secundaria N°11 contará con un área deportiva.

El intendente Mantegazza comentó: “Cada ladrillo que levantamos es la certeza de que en San Vicente la educación sigue siendo el camino para crecer y soñar juntos”. Esto subraya el compromiso local por mejorar las oportunidades educativas y responder a la demanda histórica de las familias de la región.

¿Cuál es el impacto esperado de estas nuevas escuelas en la comunidad?

La revitalización escolar busca no solo incrementar la capacidad educativa en San Vicente, sino también generar un sentido de comunidad y pertenencia. “La educación es prioridad y vamos a seguir trabajando para garantizar más escuelas y más oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes”, concluyó el intendente.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de un esfuerzo más amplio para promover un desarrollo educativo moderno y de calidad en el distrito, preparando a los estudiantes para un futuro prometedor.

