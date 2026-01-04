Salarios Docentes: se activa la negociación clave de enero y Kicillof define el primer aumento del 2026

Hay expectativa total en la comunidad educativa bonaerense. Tras el cierre del 2025, la Provincia y los gremios se preparan para una reunión “a todo o nada” en las próximas horas. Qué puede pasar con el sueldo de enero y la fecha que miran todos.

La cuenta regresiva ya empezó. Mientras muchos disfrutan de las vacaciones, el “tablero de control” de la educación en la Provincia de Buenos Aires está en rojo. Enero no será un mes de descanso para la paritaria docente, sino el momento de las definiciones. El gobierno de Axel Kicillof tiene en carpeta la convocatoria inminente a los gremios para destrabar el esquema salarial del 2026 y evitar cualquier conflicto antes de la vuelta a clases.

La expectativa es máxima porque lo que se firme ahora marcará el nuevo piso salarial para todo el año. Los teléfonos entre los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación y los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) no paran de sonar. ¿El objetivo? Cerrar un acuerdo exprés que permita liquidar aumentos con los haberes de este mismo mes.

“Cláusula Enero”: lo que se viene en la discusión

A diferencia de otros años donde se esperaba a febrero, este 2026 la urgencia es distinta. Los sindicatos (SUTEBA, FEB, UDOCBA) presionan para que la recuperación del poder adquisitivo sea ahora.

Según pudo saber este medio, la estrategia gremial para sentarse a la mesa chica del gobernador pasa por tres puntos que consideran innegociables:

Impacto inmediato al Básico: Nada de sumas compensatorias “en negro” que achaten la pirámide. Buscan que el aumento le llegue también a los jubilados del IPS.

Nada de sumas compensatorias “en negro” que achaten la pirámide. Buscan que el aumento le llegue también a los jubilados del IPS. Blindaje contra la inflación: Se busca reeditar una cláusula de monitoreo o actualización automática (gatillo) si los precios se disparan en el primer trimestre.

Se busca reeditar una cláusula de monitoreo o actualización automática (gatillo) si los precios se disparan en el primer trimestre. El “extra” de recomposición: Un porcentaje que cubra el desfasaje de los últimos meses del 2025.

“Es fundamental arrancar el 2026 ganándole a la inflación desde el primer mes, no podemos correr de atrás”, deslizaron fuentes gremiales a la espera del llamado oficial.

Calendario en mano: fechas claves que tenés que saber

Si sos docente bonaerense, agendate esto. Los tiempos administrativos apremian y la Provincia de Buenos Aires necesita cerrar números antes de la liquidación de sueldos.

Fecha Estimada Evento Clave Semana del 5 al 10 de enero Ventana probable para la primera reunión paritaria oficial. Mediados de enero Fecha límite para cargar novedades si se acuerda un aumento para cobrar en febrero. 2 de marzo de 2026 Inicio del Ciclo Lectivo (la meta es llegar con el acuerdo cerrado).

📅 Cuándo cobran los docentes en enero 2026

La Tesorería General de la Provincia confirmó que el depósito para el sector educativo será en el último turno del cronograma:

Jueves 8 de enero: Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y DIPREGEP (privada).

Otras fechas de referencia para estatales:

Viernes 2 de enero: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casino, Niñez y Adolescencia.

Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casino, Niñez y Adolescencia. Lunes 5 de enero: Ministerio de Salud y Caja de Policía.

Ministerio de Salud y Caja de Policía. Martes 6 de enero: Resto de la administración pública (Poder Judicial, Legislativo, etc.).

¿Cómo consultar el estado de tu cobro?

Mientras se define el porcentaje de aumento, es vital que revises tu situación actual. La plataforma oficial suele actualizarse con las novedades de liquidación a fin de mes, pero podés ir chequeando tus servicios y antigüedad (clave para el cálculo del aumento) desde ahora.

Para ver tu hoja de vida laboral y recibos, ingresá siempre a los canales oficiales:

Plataforma ABC: Accedé a tus recibos y puntajes en abc.gob.ar.

Accedé a tus recibos y puntajes en abc.gob.ar. Jubilados: Consultá tu recibo de haberes en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Atención: Se espera que la Provincia emita un comunicado oficial en las próximas 48 horas confirmando el día y horario de la mesa técnica salarial. Mantenete alerta, porque el primer aumento del 2026 se define en estos días.