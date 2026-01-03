Paritarias Estatales Bonaerenses: Claves de la Negociación en Enero 2026 y Fechas de Cobro Confirmadas

La situación salarial de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires entra en una fase decisiva este mes. Tras un cierre de 2025 marcado por la incertidumbre económica y los recortes de fondos nacionales, la administración de Axel Kicillof y los gremios definieron la hoja de ruta para las primeras semanas del nuevo año. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la reapertura de paritarias, el pago de haberes de enero y la situación del bono de fin de año.

Reapertura de Paritarias: Enero 2026 es el mes clave

Confirmado oficialmente: la discusión salarial se retoma en enero de 2026. Aunque los gremios como ATE, UPCN y la FEGEPPBA presionaron fuertemente para lograr un cierre paritario con aumento en diciembre de 2025, el Ejecutivo provincial acordó con los sindicatos posponer la negociación técnica para este mes.

¿Qué significa esto para tu bolsillo?

Paritaria 2025 Abierta: Técnicamente, la negociación del año pasado no se cerró. La mesa de diálogo que se activará en los próximos días buscará recomponer lo perdido frente a la inflación en el último trimestre.

Último Aumento: El último incremento percibido en los haberes fue el acordado en octubre de 2025 (alrededor del 8% en dos tramos). Los sueldos de diciembre se liquidaron sin nuevas subas.

Expectativa Gremial: Los sindicatos exigen una recuperación inmediata del poder adquisitivo, golpeado por la inflación acumulada y la devaluación. Se espera que la convocatoria a la mesa técnica salarial sea inminente.

¿Qué pasó con el Bono de Fin de Año?

Es una de las preguntas más recurrentes en las últimas semanas. A diferencia de otras provincias como Santiago del Estero o San Juan, que confirmaron bonos extraordinarios, en la Provincia de Buenos Aires NO se ha oficializado un bono generalizado para todos los estatales.

Si bien hubo pedidos formales por parte de ATE y otros sectores para implementar una suma fija que compense la falta de aumento en diciembre, la respuesta del Gobierno provincial se centró en priorizar el pago de aguinaldos y sueldos en tiempo y forma, citando la drástica reducción de transferencias coparticipables por parte de Nación como el principal obstáculo financiero.

Cronograma de Pagos: ¿Cuándo cobro en Enero 2026?

La Tesorería General de la Provincia confirmó el calendario de pagos de haberes correspondientes a Diciembre 2025, que se perciben en los primeros días de enero. Agendá tu fecha según tu organismo:

Viernes 2 de Enero: Ministerio de Seguridad Servicio Penitenciario Bonaerense Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Patronato de Liberados Niñez y Adolescencia

Lunes 5 de Enero: Ministerio de Salud Caja de Policía

Martes 6 de Enero: Fiscalía de Estado Junta Electoral Tribunal de Cuentas Resto de organismos de la administración central

Miércoles 7 de Enero: Poder Judicial Poder Legislativo

Jueves 8 de Enero: Dirección General de Cultura y Educación (Docentes y Auxiliares) Dipregep (Educación Privada)



El escenario político y económico

El Gobernador Kicillof se reunió con la plana mayor sindical (incluyendo docentes del FUDB y estatales de la Ley 10.430) en los últimos días de diciembre para explicar la situación de las arcas provinciales. El mensaje fue claro: la prioridad es sostener el empleo y el pago de salarios ante el “ahogo financiero” que denuncia la Provincia por parte del Gobierno Nacional.

Para los trabajadores estatales, enero será un mes de definiciones. La atención está puesta en la fecha exacta de la convocatoria y el porcentaje que ofrecerá la Provincia para intentar empatarle a la inflación en este arranque de 2026.