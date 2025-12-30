Paritarias Docentes en PBA: Los 3 ejes que definirán el aumento de sueldo

En el cierre del año, la negociación salarial entre el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la gestión de Axel Kicillof entra en una etapa decisiva. Mientras se define la “letra chica” del aumento para el inicio de 2026, el foco está puesto en la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación de diciembre y la brecha salarial con otras jurisdicciones.

El reclamo central de los gremios apunta a sostener el salario real ante el recorte de fondos nacionales, solicitando una recomposición urgente que evite conflictos al inicio del ciclo lectivo.

Docentes Bonaerenses: Los 3 ejes que definirán el aumento de sueldo

Fuentes cercanas a la negociación indican que, si bien el diálogo se mantiene abierto, los sindicatos han puesto sobre la mesa tres condiciones para cerrar el acuerdo:

Suma fija o “Bono Puente”: Se exige un pago no remunerativo a cobrar en enero. El objetivo es compensar el salto inflacionario de las fiestas y cubrir el bache hasta que se cierre la paritaria anual.

Se exige un pago no remunerativo a cobrar en enero. El objetivo es compensar el salto inflacionario de las fiestas y cubrir el bache hasta que se cierre la paritaria anual. Aumento Retroactivo: Para evitar una pérdida contra la inflación de diciembre 2025, se solicita que el próximo incremento porcentual impacte de forma retroactiva en los haberes del último mes del año.

Para evitar una pérdida contra la inflación de diciembre 2025, se solicita que el próximo incremento porcentual impacte de forma retroactiva en los haberes del último mes del año. Cláusula de Actualización (Gatillo): Los gremios buscan retomar el mecanismo de ajuste automático por IPC mensual, para garantizar que los sueldos no queden por debajo de los precios en el arranque de 2026.

El dato clave: La fecha límite informal es el 15 de enero. Sin una oferta concreta para esa fecha, el escenario para el inicio de clases podría complicarse.

Comparativa salarios docentes: ¿Cómo está la Provincia de Buenos Aires frente al resto del país?

Uno de los puntos de mayor tensión en la mesa paritaria son las nuevas escalas vigentes en provincias vecinas, que han logrado acuerdos superiores en el cierre de 2025.

A continuación, la estimación de sueldos de bolsillo (Diciembre 2025) para el cargo testigo de Maestro de Grado (Jornada Simple) sin antigüedad, según los últimos acuerdos en cada distrito:

Jurisdicción Sueldo Bolsillo (Est.) Estado de Situación Neuquén $ 1.300.000 🟢 Ajuste automático por IPC Río Negro $ 1.184.000 🟡 Negociación tensa Córdoba $ 985.000 + $100 mil de bono 🟢 Cláusula gatillo activa Santa Fe $ 940.000 🟢 Acuerdo trimestral cerrado. CABA $ 880.000 🟡 Aumento por decreto (5% escalonado) Provincia de Bs. As. $ 713.217 🔴 Congelado. Valor de noviembre.

La promesa: el gobernador Kicillof convocó a los gremios para la segunda semana de enero, donde se espera que se discuta un incremento retroactivo o un bono de verano para compensar este bache de fin de año.

¿Peligra el inicio de clases en 2026?

Si bien el calendario escolar oficial proyecta la vuelta a las aulas para principios de marzo, la realidad política amenaza con alterar el cronograma. Los sindicatos ya han advertido que febrero será un mes “demasiado corto” para resolver cuestiones de fondo si no se avanza ahora. Sin un acuerdo salarial sólido en enero que recupere el poder de compra perdido en las fiestas, el “no inicio” del ciclo lectivo deja de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad concreta.

📅 Calendario Escolar 2026 – Provincia de Buenos Aires

Este cronograma sigue los lineamientos del Consejo Federal de Educación para cumplir con los 190 días de clase obligatorios.