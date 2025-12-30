Paritarias Docentes en PBA: Los 3 ejes que definirán el aumento de sueldo

Ignacio Hernández
paritaria docente provincia bonaerenses

En el cierre del año, la negociación salarial entre el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la gestión de Axel Kicillof entra en una etapa decisiva. Mientras se define la “letra chica” del aumento para el inicio de 2026, el foco está puesto en la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación de diciembre y la brecha salarial con otras jurisdicciones.

El reclamo central de los gremios apunta a sostener el salario real ante el recorte de fondos nacionales, solicitando una recomposición urgente que evite conflictos al inicio del ciclo lectivo.

¿Es feriado el viernes 2 de enero? El mapa de los asuetos provincia por provincia
Mirá también:

¿Es feriado el viernes 2 de enero? El mapa de los asuetos provincia por provincia

Docentes Bonaerenses: Los 3 ejes que definirán el aumento de sueldo

Docentes bonaerenses novedades cobro

Fuentes cercanas a la negociación indican que, si bien el diálogo se mantiene abierto, los sindicatos han puesto sobre la mesa tres condiciones para cerrar el acuerdo:

  • Suma fija o “Bono Puente”: Se exige un pago no remunerativo a cobrar en enero. El objetivo es compensar el salto inflacionario de las fiestas y cubrir el bache hasta que se cierre la paritaria anual.
  • Aumento Retroactivo: Para evitar una pérdida contra la inflación de diciembre 2025, se solicita que el próximo incremento porcentual impacte de forma retroactiva en los haberes del último mes del año.
  • Cláusula de Actualización (Gatillo): Los gremios buscan retomar el mecanismo de ajuste automático por IPC mensual, para garantizar que los sueldos no queden por debajo de los precios en el arranque de 2026.

El dato clave: La fecha límite informal es el 15 de enero. Sin una oferta concreta para esa fecha, el escenario para el inicio de clases podría complicarse.

Ver también: Paritarias Bonaerenses: Se define el cierre de 2025 y crece la expectativa por los sueldos estatales

Comparativa salarios docentes: ¿Cómo está la Provincia de Buenos Aires frente al resto del país?

Uno de los puntos de mayor tensión en la mesa paritaria son las nuevas escalas vigentes en provincias vecinas, que han logrado acuerdos superiores en el cierre de 2025.

A continuación, la estimación de sueldos de bolsillo (Diciembre 2025) para el cargo testigo de Maestro de Grado (Jornada Simple) sin antigüedad, según los últimos acuerdos en cada distrito:

JurisdicciónSueldo Bolsillo (Est.)Estado de Situación
Neuquén$ 1.300.000🟢 Ajuste automático por IPC
Río Negro$ 1.184.000🟡 Negociación tensa
Córdoba$ 985.000 + $100 mil de bono🟢 Cláusula gatillo activa
Santa Fe$ 940.000🟢 Acuerdo trimestral cerrado.
CABA$ 880.000🟡 Aumento por decreto (5% escalonado)
Provincia de Bs. As.$ 713.217🔴 Congelado. Valor de noviembre.

La promesa: el gobernador Kicillof convocó a los gremios para la segunda semana de enero, donde se espera que se discuta un incremento retroactivo o un bono de verano para compensar este bache de fin de año.

Ver también: Paritarias Docentes: qué provincias confirmaron aumento y el mapa de sueldos para el cierre de 2025

¿Peligra el inicio de clases en 2026?

Si bien el calendario escolar oficial proyecta la vuelta a las aulas para principios de marzo, la realidad política amenaza con alterar el cronograma. Los sindicatos ya han advertido que febrero será un mes “demasiado corto” para resolver cuestiones de fondo si no se avanza ahora. Sin un acuerdo salarial sólido en enero que recupere el poder de compra perdido en las fiestas, el “no inicio” del ciclo lectivo deja de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad concreta.

📅 Calendario Escolar 2026 – Provincia de Buenos Aires

Este cronograma sigue los lineamientos del Consejo Federal de Educación para cumplir con los 190 días de clase obligatorios.

Instancia / EventoFechas
Inicio de Actividades (Docentes/Directivos)Lunes 16 de febrero (aprox.)
Inicio del Ciclo Lectivo (Inicial y Primaria)Lunes 2 de marzo
Inicio del Ciclo Lectivo (Secundaria)Lunes 2 de marzo
Receso Invernal (Vacaciones de invierno)Del lunes 20 al viernes 31 de julio
Finalización del Ciclo LectivoViernes 18 de diciembre
Comisiones Evaluadoras (Previas)Diciembre 2026 / Febrero 2027
Educación financiera en las escuelas bonaerenses: el programa del BAPRO que llegó a toda la provincia
Mirá también:

Educación financiera en las escuelas bonaerenses: el programa del BAPRO que llegó a toda la provincia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
whatsapp deja funcionar celulares 2026
¡Urgente! WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en menos de 48 horas: la lista negra del 2026
Sociedad Tecnología
bancos asueto provincia
¿Hay bancos el 30, 31, 1 y 2? El cronograma definitivo para organizar tu fin de año
Provincia
Fatal accidente en la Ruta 2: Un muerto y dos heridos tras violento vuelco en Lezama
Lezama
deposito plazo fijo tasas
Nuevas tasas de Plazo fijo: ¿Cuánto paga cada banco al cierre de 2025?
Sociedad
Accidente ruta 2 pila lezama
Tragedia en Ruta 2: un día que debía ser de festejo quedó marcado por el dolor
Lezama
reeleccion indefinida intendentes provincia
Kicillof propone eliminar restricciones a reelección de intendentes en 2026
Provincia
paritaria docente sueldos provincia
Paritarias Docentes: qué provincias confirmaron aumento y el mapa de sueldos para el cierre de 2025
Provincia

Más leídas