Sala de 3 será obligatoria en la Provincia de Buenos Aires: Kicillof oficializó la medida por decreto para 2027

El sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una de sus transformaciones más profundas de las últimas décadas. El gobernador Axel Kicillof formalizó este viernes 6 de marzo de 2026, mediante el Decreto 158/2026, la obligatoriedad de la sala de 3 años en todo el territorio bonaerense. La medida, que entrará en vigencia plena a partir del ciclo lectivo 2027, busca universalizar el acceso a la educación inicial y garantizar que el Estado provincial asegure una vacante para cada niño y niña de esa edad.

Con esta decisión, el gobierno provincial avanza por vía administrativa luego de que el proyecto de ley no llegara a tratarse en el recinto legislativo, priorizando la escolarización temprana como una herramienta clave para reducir las desigualdades sociales.

Los puntos centrales del decreto y su implementación

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), bajo la conducción de Alberto Sileoni, será el organismo encargado de coordinar la expansión del sistema. La estrategia de implementación se basa en tres ejes fundamentales:

Universalización gradual: Si bien la obligatoriedad formal comienza en 2027, la provincia ya cuenta con una cobertura cercana al 87% en el nivel inicial. El objetivo del decreto es cerrar la brecha del 13% restante, principalmente en los sectores más vulnerables.

Prioridad territorial: La expansión de la infraestructura y la creación de nuevas secciones se concentrará primero en zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica y equidad territorial.

Infraestructura escolar: En el marco del programa Escuelas a la Obra, se informó que el 40% de los 300 edificios escolares inaugurados recientemente corresponden a jardines de infantes, lo que permite contar con la base edilicia necesaria para el nuevo esquema.

Por qué es clave la sala de 3 años obligatoria

La decisión de hacer obligatoria la sala de 3 responde a una evidencia pedagógica sostenida por especialistas: el ingreso temprano al sistema educativo determina mejores trayectorias en la primaria y secundaria.

Entre los beneficios destacados por las autoridades se encuentran el fortalecimiento de la socialización, el desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas a través del juego, y la garantía de seguridad alimentaria y cuidado integral para las infancias de familias trabajadoras. Para el gobierno bonaerense, se trata de que los niños “entren al sistema y no lo suelten hasta finalizar toda la educación obligatoria“.

Requisitos y cómo afecta a las familias este año

Es importante aclarar que, aunque el decreto se publicó hoy, para el ciclo lectivo 2026 (que ya está en curso) la sala de 3 sigue funcionando bajo el régimen de inscripción prioritaria por cercanía, pero no es punible la no asistencia.

De cara a las inscripciones para el próximo año, los padres deben tener en cuenta:

Edad: Para ingresar a sala de 3 en 2027, los niños deberán tener los 3 años cumplidos al 30 de junio de 2027 .

Documentación: Se mantiene la exigencia de DNI (original y copia) del menor y de los adultos responsables, partida de nacimiento y certificado de vacunas actualizado.

Se mantiene la exigencia de DNI (original y copia) del menor y de los adultos responsables, partida de nacimiento y certificado de vacunas actualizado. Vacantes: El Estado provincial queda ahora obligado por ley a generar las vacantes necesarias. Si en un distrito la oferta pública está saturada, la normativa exige que la Provincia arbitre los medios para garantizar el acceso.

Impacto en el sistema de gestión privada

La obligatoriedad también alcanza a las instituciones de gestión privada. Aquellos jardines que hoy solo cuentan con salas de 4 y 5 años deberán adecuar su estructura pedagógica y edilicia para incorporar la sala de 3 si desean mantener su reconocimiento oficial y el esquema de aportes estatales, siempre bajo la supervisión de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP).

Esta medida coloca a la Provincia de Buenos Aires en sintonía con otras jurisdicciones que ya han avanzado en la escolarización temprana, convirtiendo al nivel inicial en el primer peldaño ineludible de la formación ciudadana bonaerense.